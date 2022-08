Un imperio de 70 millones de dólares gracias a las trampas para videojuegos: la historia de Catfish

Estás tan tranquilo caminando por el mapa, enfrentándote a otros jugadores. Entras en una casa, coges un arma bastante buena y piensas "hoy sí, hoy me saco la partida". Sales de la casa y, sin previo aviso, alguien te llena el pecho de plomo. Ves la cámara de muerte y, sorpresa, resulta que tu némesis sabía que estabas detrás de la pared. Piensas "¿qué acaba de pasar?" mientras intentas salir de tu asombro. Pues lo que acaba de pasar es que acabas de ser víctima de una trampa / cheat, como quieras llamarlo.

Y si hablamos de cheats, es obligatorio hablar de Catfish, Cheat Ninja y el imperio de 70 millones de dólares que montó gracias a sus trampas para 'PUBG Mobile'. Esta es su historia.

Nos remontamos a 2017. Catfish estaba echándose una partida a 'PUBG' cuando, de repente, fue eliminado por un jugador que podía ver a través de las paredes. En su caso, cualquier jugador habría ante todo, blasfemado , cerrado el juego, vuelto a entrar y a dejarlo como una anécdota más. Catfish, que es ingeniero de software, quiso probar y desarrolló su propio sistema para él y sus amigos.

Así surgieron su wallhack y su aimbot. Para los menos jugones, un wallhack permite al jugador que lo usa ver a través de las paredes, con la ventaja evidente que eso supone. Un aimbot, por su parte, es un software de apuntado automático que, normalmente, suele apuntar a la cabeza por motivos evidentes.

En el vídeo sobre estas líneas podemos ver a Kenji, un jugador semiprofesional de 'Call of Duty: Vanguard', usando un wallhack en un torneo 2vs2. Es gracioso, porque se grabó a sí mismo y al monitor para demostrar que no usaba cheats.

Catfish, que tenía mentalidad de tiburón, dio con un socio comercial a través de un chat y empezó a vender sus cheats de 'PUBG' para iOS y Android. La distribución era sencilla, muy parecida a comprar una clave para un software de PC: pagas, te doy la clave, lo activas y a fingir que juegas bien. En este caso, era una suscripción mensual de entre diez y 15 dólares que generaba 350.000 dólares al mes, según el desarrollador.

Según explicó el propio Catfish a Motherboard, "el truco fue un gran éxito. Vendió miles de copias en unos pocos días. La gente nunca antes había visto este tipo de trucos en dispositivos móviles". Pero ese éxito acabó asustando al socio comercial, que temía que Tencent, la enormísima empresa de videojuegos detrás de 'PUBG Mobile', y la policía lo atrapasen. Es normal: en China esta práctica se considera un delito de piratería informática.

A eso hemos de sumarle que desarrollar un cheat no es fácil. Un cheat puede funcionar en la versión X, pero si el desarrollador lanza la versión X.1 es posible que el cheat dejé de funcionar. Es un toma y daca constante. En el caso del software de Catfish, el sistema (bautizado como Sharpshooter) constaba de una especie de emulador que corría el juego y el cheat.

¿Cómo solucionar este problema sin estar corriendo detrás de Tencent para burlar sus parches? Pidiendo acceso root. Es un proceso algo complicado y supone una enorme barrera de entrada, lo que provocó que los ingresos descendiesen. Además, estamos ya a finales de 2019 y 'PUBG' no está solo: ya habían llegado 'Fortnite' y 'Call of Duty Mobile'. ¿Siguiente paso? Expandirse a esos juegos.

Catfish y su equipo (desarrollar un cheat requiere personal) cambiaron de nombre y lanzaron Cheat Ninja, cuya web no está operativa actualmente. Gracias a esta expansión y a un nuevo socio comercial, Cheat Ninja llegó a India, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, lo que resultó en unos ingresos de 400.000 dólares mensuales. Ojo, 400.000 dólares al mes incluso con el requisito de tener el móvil rooteado.

Las empresas como Tencent no son ciegas. Son conscientes de que hay gente haciendo trampas y luchan activamente contra estos sistemas. No porque sean trucos y supongan riesgos, que también, sino porque los trucos echan para atrás a los jugadores legítimos, lo que se traduce en menos ingresos potenciales y más cuando hablamos de juegos como 'Warzone', 'Apex Legends' o 'PUBG', que son freemium.

The Chinese police known as Kunshan police were working with Tencent Games to take down the biggest Cheat provider based in China they were Jailed and around $46m in assets were Seized this is the BIGGEST GAME Cheating provider bust ever



Cheaters never prosper what a big win pic.twitter.com/WBfkjNiP2g