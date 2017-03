Iba para notario, pero he acabado enseñando a jugar a millones de personas a Clash Royale

La vida da muchas vueltas. Puedes licenciarte en Derecho y Administración de Empresas, estudiar por el camino y por afición algunos cursos de Física, trabajar un tiempo en un despacho de abogados y dedicarte un año a preparar las oposiciones a Notarías. Probablemente nadie esperaría que te acabaras convirtiendo en un exitoso youtuber gracias a tus vídeos y tutoriales sobre Clash Royale, uno de los videojuegos móviles más populares del momento.

Con todos ustedes, Alvaro845.

Una partidita entre descanso y descanso

Álvaro tiene 28 años y casi tres millones de suscriptores en su canal principal de YouTube. Sus inicios en la plataforma se remontan a mayo de 2013 y están directamente relacionados con Clash Of Clans, el hit millonario de Supercell. Él entonces se estaba preparando las oposiciones para ser notario y estudiaba entre 12 y 14 horas al día.

Yo jugaba a Clash Of Clans en los descansos. Cada hora y media había que parar cinco minutillos y yo aprovechaba, abría el juego, echaba una partida y luego seguía estudiando. Lo más duro de las oposiciones es que todos tus amigos están trabajando y tú no, entonces vas como a otro ritmo. Jugaba a lo largo del día y luego por la noche, cuando ya no estudiaba más, cenaba y me ponía en el ordenador y grababa un ataque que había quedado muy chulo.

Vale, ¿y por qué decidió subir esos ataques y estrategias a YouTube? Clash Of Clans por aquella época no tenía ni un año de vida y no permitía compartir repeticiones en vídeo con tus amigos. La única manera de comunicación en el juego era a través del chat, por lo que si querías comentar estrategias con otros jugadores, tenías que hacerlo por escrito.

Como no es lo mismo leerlo que verlo, Álvaro decidió capturar la pantalla de su iPad y grabar partidas como hacía Fluffy, una de sus primeras influencias en YouTube (y que ya borró su canal por motivos que desconocemos). La intención detrás de ello era estudiar tácticas, compartirlas fácilmente con sus amigos y, en definitiva, mejorar en el juego.

Éste fue el primer vídeo que Álvaro subió a YouTube como Alvaro845:

Y éste es uno de los últimos que ha subido:

Alvaro845 tiene casi tres millones de suscriptores en su canal principal y acumula más de 685 millones de visualizaciones

Como vemos, mucho ha cambiado desde entonces. Ahora sus vídeos son más largos, más profesionales y llegan a mucha más gente. Álvaro recuerda que logró conseguir 100 suscriptores en su primer mes en YouTube y ya le pareció que aquello costaba mucho. Los 500 suscriptores llegaron meses más tarde y justo antes de empezar con Clash Royale (marzo de 2016, que es cuando el juego fue lanzado en todo el mundo para iOS y Android) su canal ya contaba con más de 700.000 suscriptores. No obstante, "el petardazo", como él mismo lo llama, llegó con el propio Clash Royale. A día de hoy, su canal cuenta con más de 685 millones de visualizaciones.

De Clash Of Clans a Clash Royale

Uno de los factores diferenciales de Álvaro con respecto a cualquier otra persona que decida subir tutoriales o gameplays a YouTube es que él tiene acceso a una Developer Build que le proporciona Supercell, la desarrolladora de Clash Of Clans y Clash Royale, y junto a otros creadores de contenido, ofrece adelantos de contenido o sneak peaks que se van a incorporar en un futuro al juego.

Esto significa que sabe con anticipación qué cambios va a haber en cada actualización, qué cartas van a llegar y, por tanto, tiene más tiempo para preparar estrategias, ver qué funciona en cada mazo de cartas y conocer de antemano las posibles preguntas que los "jugadores normales" tendrán cuando las novedades lleguen a todo el mundo. Esto es importante porque, aparte de ayudarle a enfocar mejor los temas de sus vídeos, es una referencia si quieres enterarte de lo nuevo de Clash Royale antes que nadie.

Alvaro845 ha cuadruplicado su número de suscriptores en YouTube gracias a Clash Royale en tan solo un año

Él vivió todo el fenómeno de Clash Of Clans de primera mano y le pareció un salto natural expandir sus vídeos también hacia Clash Royale. Aunque con diferentes dinámicas, son los mismos personajes, misma historia y ambos son juegos de estrategia. ¿El resultado? Ha cuadruplicado su nivel de suscriptores en un año.

Cuando le preguntamos por qué las radios, las televisiones y otros medios de comunicación no le prestan tanta atención a Clash Royale (sólo en Android suma más de 100 millones de descargas), él responde con un diplomático "porque ellos siempre van un poquito por detrás y tampoco cubren mucho de otros videojuegos, pero creo que poquito a poquito recibirá más atención". De hecho, nos matiza "youtubers como WillyRex, Staxx o Grefg ya suben contenido de Clash Royale regularmente y esto es porque son muy demandados y eso que el juego solo tiene un año de vida".

Futuro: ¿y si Clash Royale es una moda pasajera?

En el momento en el que te empiezas a tomar YouTube como una profesión o como una actividad empresarial, tienes que estar siempre mirando al futuro y atento a cualquier cambio de entorno que pueda haber para reaccionar, como en cualquier otra empresa. De la misma manera que decidí rápidamente subir contenidos de Clash Royale cuando salió, en la medida en la que los juegos vayan cayendo habrá que pensar si tienen algún reemplazo o no.

Álvaro lo tiene claro. Ve su canal como su empresa y las decisiones que toma son con ese enfoque. Para no encasillarse con su contenido tomó la decisión de "no meter todos sus juegos en la misma cesta" y se creó un segundo canal de YouTube de variedad en el que ya avisa que trata sobre "mobile gaming" en su amplio espectro. En él vemos contenidos sobre otros juegos móviles como Fallout Shelter, Vainglory, Plants vs. Zombies 2, Boom Beach... Y él mismo explica su decisión:

Si Clash Of Clans y Clash Royale van mal, te vas tú al hoyo. Ahora la ventaja es que la industria de juegos móviles está mucho mejor que hace cuatro años cuando empecé. Ahora, de hecho, en todo el sector de videojuegos la parte de dispositivo móvil es la que más contribuye a la tarta en cuanto a ingresos, por encima de juegos de PC o juegos de consola, así que yo creo que sí que será posible encontrar un reemplazo porque hoy en día todo el mundo tiene un smartphone o una tablet con la que poder jugar.

Efectivamente, a Álvaro no le falta razón. Los juegos móviles generaron más de 40.000 millones de dólares en 2016, una cifra equivalente a lo que se recaudó en taquilla en los cines de todo el mundo el año pasado y que, además, supone la partida más importante dentro de la industria del videojuego, por encima de PC y consolas:

Y por eso, no es de extrañar que el siguiente paso de Álvaro haya sido crear Team Queso, un equipo profesional centrado, por ahora, en Clash Royale y Vainglory con la intención de "replicar lo que se hace en el resto de eSports y ver hasta dónde somos capaces de llegar centrados en juegos de dispositivos móviles". ¿Y qué les gustaría conseguir? "Convertirnos en uno de los mejores equipos de eSports a nivel internacional en dispositivo móvil" y nos hace un símil con el equipo G2 de Ocelote.

Entre que la industria del videojuego móvil está ahora muy fuerte y la ambición con el proyecto con Team Queso, Álvaro confía en que hay futuro en lo que está haciendo aunque, como él apuntaba, siempre en estado de alerta a cualquier cambio en el entorno para reaccionar.

Ventajas y desventajas de ser un youtuber famoso

Álvaro no está en el mismo nivel de fama que, por ejemplo, ElRubius y sus más de 23 millones de suscriptores, pero es uno de los youtubers más conocidos de Clash Of Clans y Clash Royale no sólo en España y Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Él mismo nos confiesa que nunca se ha visto en una situación incómoda cuando alguien le ha reconocido por la calle. Nos cuenta que se le han acercado suscriptores a pedirle fotos ("muchas veces vienen los padres primero porque a ellos les da vergüenza", nos matiza), pero siempre con educación. ¿Qué ha cambiado en su vida antes y después de su éxito en YouTube? Sintetizamos su respuesta en varios puntos:

Lugares públicos . Trata de no ir a zonas donde le pueda ver mucha gente porque "al final es un poco caótico". Nos lo creemos.

. Trata de no ir a zonas donde le pueda ver mucha gente porque "al final es un poco caótico". Nos lo creemos. Privacidad . Ligado a lo anterior, quiere cuidar su privacidad: "Nunca revelo o grabo cosas que induzcan a la gente a pensar dónde vivo". Por ahora nos asegura que nunca se ha sentido invadido en su vida privada (en su casa, con sus amigos, familiares, novia, etc.).

. Ligado a lo anterior, quiere cuidar su privacidad: "Nunca revelo o grabo cosas que induzcan a la gente a pensar dónde vivo". Por ahora nos asegura que nunca se ha sentido invadido en su vida privada (en su casa, con sus amigos, familiares, novia, etc.). Desconectar . "Lo que es para cualquier persona entrar a Twitter y de relax, para nosotros no deja de ser trabajo". Aquí nos señala que, aparte de preocuparse por su imagen pública en todo momento, lo que más le cuesta llevar es la sensación de que siempre está pasando algo: "siempre hay alguien viendo o comentando tus vídeos, eso es lo que personalmente más me cuesta".

. "Lo que es para cualquier persona entrar a Twitter y de relax, para nosotros no deja de ser trabajo". Aquí nos señala que, aparte de preocuparse por su imagen pública en todo momento, lo que más le cuesta llevar es la sensación de que siempre está pasando algo: "siempre hay alguien viendo o comentando tus vídeos, eso es lo que personalmente más me cuesta". Los trolls. Álvaro está muy pendiente de su comunidad y lee los comentarios que le dejan. Desgraciadamente, aparte de gratitud y comentarios positivos, recibe otros tantos que son negativos, insultos y, en definitiva, conoce de cerca a los trolls. "No hay mayor desprecio que no hacer aprecio y lo mejor es ignorarlos, pero es difícil y te acaban afectando".

Pero no sólo hay inconvenientes. Aparte de poder vivir de lo que le apasiona, reconoce que tener un canal le ha ayudado a hacer cosas bonitas como ayudar a unos padres con los regalos de Navidad, a niños que están enfermos o minusválidos, acciones con ONG's...

¿Seguirá teniendo éxito Álvaro en YouTube? No lo sabemos, pero desde luego me convenció para empezar a jugar a Clash Royale y con sus consejos ya estoy en Arena 5 en varios días. Y probablemente ése sea su éxito: encontrar un nicho, especializarse y conectar con millones de personas con muchos esqueletos, gigantes, brujas y torres en común.