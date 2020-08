Huawei GameCenter: la nueva plataforma de juegos con acceso a títulos exclusivos con la que Huawei quiere atraer al sector gaming

Habemus nueva plataforma de juegos. Llega Huawei GameCenter, un lugar enfocado para jugadores que hoy desembarca en 33 países y regiones de todo el mundo, incluyendo España. La nueva plataforma de Huawei llega como refuerzo a su ecosistema de Huawei Mobile Services, con el que tienen intención de rivalizar con el sistema de Google.

Huawei se ha aliado con las principales compañías de videojuegos para móviles, como Lilith, IGG, Gameloft o Forshow para acceder a material exclusivo y poder ofrecer contenido propio a sus usuarios.

Huawei GameCenter: acceso exclusivo, regalos y beneficios a desarrolladores

GameCenter aterriza en Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. La nueva plataforma está disponible a través de AppGallery y llega para, según describe la propia Huawei, "ofrecer a los aficionados a los juegos móviles contenido de alta calidad, así como recompensas por su uso".

A través de GameCenter los usuarios podrán acceder a la pre-compra de juegos exclusivos, así como acceso a otros juegos populares para móviles. Además del contenido, Huawei también ofrecerá descuentos y ofertas exclusivas relacionadas con estos títulos.

Entre otros juegos, los usuarios de GameCenter podrán acceder de manera previa a títulos como 'Starship Legion-AMG', 'BORN AS EPIC', 'Farm Legend', 'Survival Road' o 'Ellr Land', 'Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos' o 'Goddess MUA'.

Además de estos nuevos juegos, desde la plataforma también se encuentran juegos ya conocimos como 'Idle Heroes', 'The Origin of Chaos', 'Brain Out', 'AFK Arena', 'Rise of Kingdoms: Lost Crusade', 'Lords Mobile', 'Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game', 'Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac' o 'Perfect world', entre otros.

Respecto a las ofertas, Huawei explica que en la plataforma habrá recompensas y regalos exclusivos como "monedas de oro y accesorios por tiempo limitado para favorecer la dinámica del juego". El aspecto social también se intentará potenciar pero se reserva a futuras actualizaciones, donde se creará una comunidad social dentro de la aplicación donde conectar con otros usuarios.

Para potenciar su plataforma, Huawei proporcionará apoyo a los desarrolladores y acceso al programa "Shining-Star", dotado con 1.000 millones de dólares. La audiencia potencial de Huawei, según la compañía, es de 700 millones de usuarios.

Pese a que la compañía ha tenido que reorientar su estrategia de software debido al bloqueo comercial, los últimos datos de la firma Canalys sitúan a la compañía como fabricante número uno a nivel mundial durante el segundo trimestre de 2020.

