Hasbro recupera un clasicazo de los 90: vuelven las videoconsolas portátiles Tiger, con su sencillez y su reducido precio

Parece que lo retro no deja de tener tirón en lo que se refiere a los videojuegos, viendo que la NES Classic ya arrasó en ventas, que han vuelto otras como la PlayStation Classic y que los juegos clásicos son los que tiran del carro más que los nuevos en consolas antiguas. En Hasbro parecen saberlo y han recuperado un clásico de los años 90: una de las videoconsolas portátiles Tiger.

Se trata de una videoconsola gráficos monocromos sobre un fondo de color y un diseño que evoca directamente a esa década. La particularidad de estas consolas es que vienen con un único juego, y según Hasbro se ha diseñado sin dejar de tener en mente el producto original.

Vuelve la alternativa económica a la Game Boy

Habrá al menos cuatro modelos diferentes según el juego del que dispongan, incluyendo 'X-Men Project X', 'The Little Mermaid', 'Transformers' y 'Sonic the Hedgehog 3'. Según explican en The Verge, el fabricante matiza que cada juego está "inspirado" en la versión original de los 90, disponiendo de esos gráficos monocromáticos y siendo sencillos a nivel de control.

Aunque el verdadero gancho de estas consolas Tiger era su precio, siendo una alternativa más económica que la Game Boy en su momento. Y es algo que han querido mantener, dado que el precio de estas nuevas Tiger es de 14,99 dólares.

La consola funciona con dos pilas AA (no incluidas, siguiendo la tradición de tantos y tantos juguetes). Eso sí, habrá que esperar unos meses para poder comprarla, dado que no se espera su llegada hasta otoño, quizás en pre-venta en agosto.

De momento no se saben más características ni hay ningún teaser que nos permita ver qué tal se juega en esta versión. En la original esa sencillez de los gráficos (y sobre todo la tecnología) podía llegar a cansar en unos minutos, así que veremos si la experiencia es tan parecida o hay cambios.

