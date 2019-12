La PS3, la Xbox 360 e incluso la Wii U siguen vivas: los nuevos juegos casi no llegan, pero el online y los clásicos las salvan

Esta semana los que todavía siguen usando una "vieja" Nintendo Wii U han tenido una grata sorpresa: ha aparecido un (más o menos) nuevo lanzamiento para esta consola, algo que ya parecía imposible pero que demuestra que sigue habiendo nichos de usuarios más o menos activos que siguen disfrutando de la anterior generación de consolas.

De hecho es raro ver que llegan nuevos juegos a la PS3 o a la Xbox 360, pero estas consolas siguen resistiendo bien el paso del tiempo gracias a juegazos clásicos, al modo online y, en el caso de la consola de Microsoft, probablemente gracias a Xbox Live y los juegos que regala cada mes, una estrategia llamativa para mantener viva su anterior generación de usuarios.

Esperar juegos es casi una utopía (o no)

El juego 'Drop It: Block Paradise' aparecía por sorpresa estos días como novedad de la lista de nuevos lanzamientos de la semana. Kotaku descubría el elemento sorpresa de una serie de títulos novedosos para todas las plataformas actuales (PC, Xbox One, Switch e incluso Mac, pero curiosamente ninguno para la PS4).

Ese juego en realidad no es nuevo: se lanzó en Europa para la Wii U en 2017 y algo antes para la PS3, pero ese juego estará disponible ahora en Estados Unidos para quien quiera jugarlo allí.

No es una novedad demasiado espectacular por el juego en sí, pero sí lo es si tenemos en cuenta que la Wii U fue un fracaso en ventas para Nintendo, que de hecho tuvo después una etapa difícil en la que se cuestionó su futuro. Luego llegó la Switch y todo cambió: Nintendo volvió por sus fueros, y de hecho lo hizo más fuerte que nunca.

La aparición de nuevos juegos en viejas plataformas es a estas alturas realmente infrecuente, pero no imposible: 'Jade Empire', un juego original de la Xbox de primera generación, reapareció como título para la Xbox 360 el 11 de junio de 2019, y antes de eso hemos visto como algunas franquicias deportivas (Madden, FIFA o NBA) y algunos juegos de baile como Just Dance también se han lanzado en esta plataforma.

Lo mismo ocurre con la PS3, donde uno de los últimos juegos en lanzarse fue el 'FIFA 19' en septiembre de 2018: Electronic Arts y Konami saben bien el tirón que siguen teniendo estos juegos en todo tipo de plataformas, y de hecho según Giant Bomb 'FIFA Soccer 2005' fue en octubre de 2004 el último juego lanzado para la PlayStation original, y 'Pro Evolution Soccer 2014' fue el último para la PS2... ¡en noviembre de 2013!

Juegos clásicos, modo online y las plataformas como Xbox LIVE reviven a las "viejas" consolas

Que no aparezcan nuevos títulos debería condenar definitivamente esa generación de consolas, pero lo cierto es que hay aún razones poderosas para seguir disfrutándolas incluso cuando la nueva generación ya es protagonista absoluta del segmento.

Una de las principales razones es el hecho de poder seguir jugando a títulos clásicos en la consola para la que fueron crearlos. La retrocompatibilidad ciertamente ayuda a que no olvidemos esos juegazos, pero hay quien sigue disfrutando de esos títulos en la misma consola para la que los compraron.

En Quora algunos usuarios respondían claramente a la pregunta de por qué seguían jugando en viejas consolas. La conclusión solía ser la misma: esas consolas siguen siendo buenas consolas con juegos excelentes.

En el caso de la PS3 hay dos razones singulares: el primero, el hecho de que algunos de los primeros modelos son retrocompatibles con PS1 y PS2, algo que permite también rescatar todos los títulos que tenías en tu biblioteca para la PS1 o PS2 en esa consola si quieres. El segundo, que el juego multijugador sigue siendo gratis para esta consola en diversos títulos, algo que desde luego favorece poder aprovecharla aún más sin asumir el coste de las plataformas online de pago que existen tanto para la Xbox One como para la PS4.

Aunque Microsoft cobra como Sony por su servicio Xbox LIVE Gold, esta plataforma de juego online tiene un detalle muy especial con los jugadores todos los meses: regala uno o dos juegos para la Xbox One, pero es que además también sigue regalando uno o dos juegos para la Xbox 360. Los últimos fueron por ejemplo 'Toy Story 3' y 'Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD'. Esta consola hasta recibió una actualización en mayo de 2018, cuando ya habían pasado años de su teórico fin de vida.

Algunos de los juegos de las viejas generación llegan además en versiones remasterizadas a las nuevas consolas: el mencionado 'Jade Empire', por ejemplo, apareció con soporte 4K para la Xbox One X, algo que ha maravillado a quienes lo han jugado.

En Sony el servicio PS Plus regala también juegos, pero desde hace meses todos ellos son para la PS4: hasta febrero de 2019 seguían regalando también titulos para la PS3 e incluso la PS Vita.

Es una lástima que hayan dejado de recordar la vieja generación, pero Sony ya anunció a finales de febrero de este año que no añadiría más juegos para la PS3 y se centraría totalmente en la PS4.

Sea como fuere, muchas son las alegrías que las "viejas" consolas siguen dando a sus usuarios, con juegos que son tan buenos (¡o mejores!) que algunos de la nueva generación y que quizás también por ese componente nostálgico siguen atrapándonos y haciéndonos volver a máquinas que -esperamos- previsiblemente seguirán muy vivas mucho tiempo más.