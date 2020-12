El GPD Win 3 renueva el concepto híbrido de consola portátil y mini PC: es una bestia, pero no saldrá barato

Hace meses que los responsables de GPD vienen hablando de su nueva consola portátil que es en realidad una especie de UMPC, y con razón: este dispositivo es un nuevo giro a este producto híbrido que trae unas especificaciones espectaculares.

El dispositivo ya es famoso por sus versiones anteriores, y ahora promete un rendimiento brutal gracias a sus chips Intel de 11ª generación con gráficos Intel Iris Xe, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Esa configuración permite jugar hasta a Microsoft Flight Simulator a 60 FPS (en 720p, eso sí) o convertir este equipo en un PC de sobremesa de lo más capaz en cualquier momento. Su precio, eso sí, es lógicamente elevado, y partirá de los 799 dólares.

El GPD Win 3 se ofrecerá en dos versiones distintas que se diferencian fundamentalmente en el procesador utilizado. Eso influye tanto en la propia CPU como —y esto es más importante— en la GPU integrada.

Así, mientras que en el Core i5-1135G7 (hasta 4,2 GHz en modo Turbo) contamos con una Intel Iris Xe de 80 EUs (Execution Units), en el Core i7-1165G7 (que llega a 4,7 GHz en modo TUrbo) esa GPU cuenta con 96 EUs, algo que dará más margen de maniobra cuando queramos disfrutar de videojuegos.

Ambos dispositivos cuentan con 16 GB de RAM LPDDR4X a 4266 MHz y una unidad SSD de 1 TB PCIe 4.0 NVMe. A pesar de su reducido tamaño, en la GPD Win 3 contamos con un joystick en cada lateral, un D-Pad en la parte izquierda y los cuatro botones ABXY que se utilizan en los mandos de consolas en la parte derecha.

Además tenemos cuatro gatillos en la parte superior del producto, y esos laterales cuentan incluso con dos motores de vibración que permiten una experiencia aún más inmersiva en juegos.

Para desbloquear el GPD Win 3 contamos con un sensor de huella dactilar en el frontal, y la coenctividad viene dada por un puerto USB-A en la parte superior y un puerto USB-C (con interfaz Thunderbolt 4) en la parte inferior que permite conectar el dispositivo a un dock con muchos más puertos de expansión.

La conectividad inalámbrica también está muy bien servida: tenemos soporte para Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6. Desde GPD se prometen rendimientos de 60 FPS para todo tipo de juegos AAA que eso sí, correrán a resolución 720p, algo que no es del todo preocupante si tenemos en cuenta que estamos ante un dispositivo con una pantalla táctil de 5,5 pulgadas.

Como en otros modos anteriores, la GPD Win 3 también destaca por ese mini teclado físico retroiluminado que se oculta bajo la pantalla y al que podremos acceder en cualquier momento deslizando esa pantalla.

Además siempre podremos conectar este miniPC/consola a un monitor, teclado y ratón externos, lo que nos permitirá trabajar y disfrutar de esa misma experiencia como si lo hiciéramos en un PC convencional.

El fabricante destaca que su batería de 44 Wh promete hasta 11 horas de autonomía con uso ligero y 2 o 3 horas de uso "pesado". La carga completa se realiza en 80 minutos.

El precio de la GPD Win 3 ha sido anunciado a través de la cuenta oficial de Twitter de esta empresa: partirá de los 799 dólares para el modelo con el Core i5 y será de 899 dólares para el modelo con el Core i7. Habrá además una versión limitada en color plata con el Core i7 por 899 dólares.

After hard negotiation with logistics and supplier, we got breakthrough on price



1165G7+16GB LPDDR4x 4266+1TB Pcie Gen3 SSD

IGG price: $899

1135G7+16GB LPDDR4x 4266+1TB Pcie Gen3 SSD

IGG price: $799



Both color are black



We will revise info on IGG page https://t.co/T1I6nkGsXS pic.twitter.com/b7wPgON1Io