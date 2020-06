Gameplay de 'Star Wars: Squadrons', anuncio de 'FIFA 21' y más: estas son las principales novedades del EA Play 2020

Las novedades de Electronic Arts para los próximos meses ya son oficiales. Durante el EA Play 2020 recién celebrado por la compañía hemos podido ver algunos de los juegos que nos esperan y más cambios en sus principales títulos. Finalmente tenemos un gameplay de 'Star Wars: Squadrons' para ver sus gráficos, pero EA también ha dado detalles del lanzamiento de 'FIFA 21' o la llegada de 'Apex Legends' a Nintendo Switch y Steam. Veamos las principales novedades anunciadas.

Gameplay oficial de 'Star Wars: Squadrons'

Quizás uno de los anuncios más esperados de este EA Play, sino el que más. Electronic Arts ha presentado el primer gameplay de 'Star Wars: Squadrons' en el que podemos ver cómo serán los gráficos del juego. Juego del que por cierto ya se saben los requisitos para poder jugarlo en PC y con realidad virtual.

En este primer gameplay podemos ver cómo será la vista del jugador desde las naves. En el vídeo de más de cinco minutos vemos cómo son las batallas a bordo de una de estas naves y qué características y funciones nos ofrece dentro de ella. Dependiendo del modelo de nave estas funciones variarán. El juego se espera que sea lanzado el próximo 2 de octubre para PS4, Xbox One y PC.

'FIFA 21' en octubre

Uno de los juegos más míticos de EA, el FIFA. Como era de esperar, este año llega el 'FIFA 21' y desde Electronic Arts han aprovechado su evento para anunciar la fecha de lanzamiento. Dicha fecha es el próximo 2 de octubre para PS4, Xbox One y PC y más tarde lo tendremos en la consolas de nueva generacion. EA ha publicado un curioso trailer en el que mezcla 'FIFA 21' con 'Madden NFL 21', no aparecen muchos detalles del juego en sí, pero sí que nos permite por ejemplo apreciar sus gráficos.

https://www.youtube.com/watch?timecontinue=52&v=YfvMNaphiUE&feature=embtitle

'Apex Legends' en Nintendo Switch y Steam con crossplay

'Apex Legends', el battle royale de Electronic Arts, se expandirá a más plataformas dentro de poco. Anuncian que se espera para este otoño una versión para Nintendo Switch y saldrá a la venta también en Steam. La idea es que sea un juego multiplataforma permitiendo crossplay entre todas ellas. Esto significa que se podrán jugar con jugadores de PC que lo hayan comprado en Origin o Steam, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Nuevo 'Skate', 'It Takes Two' y 'Lost in Random' entre otros títulos

De forma muy escueta y sin soltar muchos detalles, EA ha anunciado que están desarrollando un nuevo 'Skate'. Hace más de 10 años desde que llegó 'Skate 3' y parecía una saga abandonada, sin embargo parece ser que tarde o temprano tendremos un nuevo título. De momento habrá que esperar para tener más detalles.

Por otro lado tenemos al siempre peculiar Josef Fares, que ha anunciado su tercer juego después de Brothers: 'A Tale of Two Sons' y 'A Way Out'. Se trata de 'It Takes Two' y en él la protagonista es una niña que a través de sus juguetes interpreta la separación de sus padres.

Finalmente, cabe la pena destacar 'Lost in Random', lo nuevo de Zoink Games. En este juego estamos al mando de una chica que vive en un universo llamado Random y lleno de caos, acompañada de un dado parlante tratará de salvar su mundo. el juego está pensado para salir en algún momento de 2021, pero no hay muchos datos más de momento.

Vía | Vida Extra