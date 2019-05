Este es el espectacular nuevo tráiler de Death Stranding, que ya tiene fecha de lanzamiento

En 2015, tras una abrupta despedida de Konami, Hideo Kojima llegó a un acuerdo con Sony para el lanzamiento exclusivo de un nuevo título en PlayStation 4. Desde entonces, hemos conocido el título del juego, Death Stranding, pero muy poco más pese al lanzamiento de sus tráilers, hecho que ha producido que la estrategia del creador japonés fuera muy criticada, y que incluso nos ha llevado a teorizar sobre de qué trataba realmente.

Hoy, finalmente hemos conocido más detalles del juego en un espectacular tráiler que cuenta con los actores reales que ya habíamos visto como protagonistas, con Mads Mikkelsen como gran estrella, (aunque el protagonista es Sam Bridges, al que da vida Norman Reedus).

Death Stranding llegará al mercado el 8 de noviembre, momento en que por fin podremos salir de las muchas dudas en las que, incluso viendo un tráiler de casi 9 minutos, seguimos inmersos. En el tráiler no se menciona exclusiva de Sony con PlayStation 4, por lo que no es descabellado pensar en su llegada a otras plataformas, pero de momento no se sabe nada de esa posibilidad.

El tráiler de Death Stranding nos deja con muchas dudas, pero también con alguna certeza

En un primer visionado, la sensación que nos queda es, pese a conocer muchos más detalles de este mundo abierto, que seguimos sin saber exactamente de qué trata el videojuego. La acción no falta en todo el mundo mostrado, y nos parece espectacular. Por ejemplo, conocemos el sistema de batalla, parecido al de The Witcher 3, y hay acción de combates de uno contra uno en cuerpo a cuerpo y también disparos. Un detalle del tráiler que sorprende es que el personaje se saque una escalera de la mochila para subir una montaña. Esperemos que todo pueda tener una explicación más o menos creíble.

Como medio de transporte se muestra una golpeada motocicleta, por lo que las distintas misiones no sólo transcurrirán a pie, que era una de las sospechas que existían de acuerdo a lo mostrado hasta ahora. Como decíamos, el mundo en el que está basado Death Stranding y la historia que viviremos al jugarlo son grandes desconocidos, pero sabemos que el sentido del viaje con Sam será "reconectar una ciudades aisladas y una sociedad fragmentada", como explica Kojima.

Sam tendrá que salvar a la humanidad de la extinción, luchando contra "criaturas espectrales" invasoras, que han llegado tras una explosiones que dan lugar a los eventos que dan título al juego, Death Stranding. Hemos conocido nuevos nombres de personajes del juego, como Amelie, Fragile, Cliff y Deadman, junto a otros como Die-Hardman, Higgs, Mama y Heartman, como escribe el creador del juego en Twitter acompañándolo de pósters temáticos.

We introduced the names of several previously revealed characters: AMELIE, FRAGILE, CLIFF, and DEADMAN. These images have been updated to coincide with the trailer. pic.twitter.com/0YBQJD124V — HIDEOKOJIMA (@HIDEOKOJIMA_EN) May 29, 2019

Death Stranding llega con edición coleccionista

Una de las novedades presentadas hoy es una edición coleccionista, en la cual destaca un maletín, un llavero de Ludens, un estuche metálico personalizado y un inquietante bebé en una cápsula (cuyo tamaño real podemos ver en el segundo tuit*, de los que ya hemos visto en los distintos vídeos del juego.

DEATH STRANDING will release on Nov 8th 2019. There will be a Standard Edition (disc or download), a Special Edition, a Digital Deluxe Edition, and a Collector's Edition. Preorders start today. https://t.co/kzWprq4ILo — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 29, 2019

Death Stranding ya puede reservarse en preventa en Amazon a un precio de 69,99 euros.