Este detalladísimo mapa de 'GTA V' está impreso en 3D y ha tardado 400 horas en imprimirse

'Grand Thef Auto V', más conocido normalmente como 'GTA V', destaca por, entre otras cosas, tener un mapa bastante grande. No es el más grande de los videojuegos (no olvidemos que existe 'Minecraft'), pero su tamaño no se queda corto: unos 75,84 kilómetros cuadrados. Verlo en el juego es impresionante, pero verlo impreso en 3D a escala lo es casi todavía más.

Eso es lo que ha hecho Dom Riccobene, diseñador de producto. El mapa consta de 24 placas (de más o menos un kilo cada una) que representan aproximadamente dos kilómetros cuadrados de superficie. El resultado es, sencillamente, impresionante.

Un paso antes del mapa de 'Red Dead Redemption 2'

Según explica el propio Riccobene, su idea era crear el mapa de 'Red Dead Redemption 2', una de las obras maestras de Rockstar. Su tamaño es de aproximadamente 75 kilómetros cuadrados, por lo que es parecido al de 'GTA V', con la diferencia de que su topografía es mucho más compleja. Después de todo, 'GTA V' es una ciudad, pero 'RDR2' está lleno de árboles, montañas, llanuras, ríos, etc.

"Para poder hacer justicia a Red Dead Redemption 2", explica Riccobene, decidió ponerse antes con el mapa de 'GTA V' para optimizar el flujo de trabajo. El proyecto comenzó entre mayo y abril y le ha llevado 400 horas: unas 300 de recopilación de datos y unas 125 de impresión.

Para conseguir los datos topográficos del mapa, el diseñador desarrolló un script de recopilación de datos. Este estaba pensado para RDR2, pero consiguió portarlo a GTA V. "Se ejecuta en el juego y recoge las elevaciones del terreno en un radio de 500-1.000 metros alrededor del jugador cuando se pulsa una tecla de acceso directo, sumando más de 1.000.000 de puntos de datos por escaneo", explica el diseñador a Kotaku. Escanear el mapa completo le llevó unas 100 horas.

El siguiente paso fue convertir todos estos datos de escaneo en datos manipulables y procesables. Para ello, convirtió los 500 millones de coordenadas que había escaneado en coordenadas de la Tierra, creando así una cuadrícula de elevación y obteniendo datos como latitud, longitud y elevación.

Finalmente, y obviando lo complejo que es este proceso, comenzó a imprimir. Cada una de las baldosas (24, recordemos) es un modelo de 800 MB y tardaba en imprimirse entre 1,5 y 12 horas, dependiendo de la altura y el nivel de detalle. 400 horas después, el resultado es increíblemente detalle.

¿Y ahora qué? Aplicar este mismo flujo de trabajo al mapa de 'Red Dead Redemption 2', algo en lo que ya ha invertido más de 200 horas.