Epic sí sabe educar en ciberseguridad: un baile de Fortnite gratis por activar la autenticación en dos pasos

Fortnite está haciendo historia en la ídem de los videojuegos. Ha logrado trascender la industria para convertirse en un meme global. Incluso Griezmann, cuando marcó en la final del Mundial frente a Crocia, bailó el Take the L frente a una audiencia estimada en más de 1.000 millones de personas.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en Epic se han hecho cargo con una idea brillante para educar a sus usuarios en ciberseguridad, algo siempre importante pero más cuando hay un un demográfico joven tan notable: los usuarios que activen la autenticación en dos pasos obtendrán gratis el baile Boogiedown Emote.

Esta autenticación en dos pasos no se realiza por SMS -en los últimos tiempos hemos visto alguna brecha de seguridad en este método-, sino que invita a recurrir a la aplicación de un tercero, como pueden ser Microsoft Authenticator, Lastpass Authenticator, Authy o Google Authenticator.

De momento, Fortnite se ha colado en el decimoquinto puesto del ranking de gratuitas de la App Store en Estados Unidos -el vigésimo octavo en España en el momento de escribir estas líneas-, algo positivo si pensamos en términos de cómo se acostumbra el usuario promedio, sin conocimientos de seguridad digital, a usar herramientas como esta, y su importancia.

Es posible que en un futuro entiendan cómo funciona Google Authenticator cuando tengan la posibilidad de usarla con otra aplicación gracias a esta maniobra de Epic: bueno para Fortnite, bueno para los jugadores y bueno para toda la industria.

Son: Do you know what two-factor authentication is?

Me: Uh, yeah?

Son: I get a free dance on @Fortnitegame if I enable two factor. Can we do that?



Incentives matter.