'Elden Ring': George R.R. Martin se alía con los creadores de 'Dark Souls' en este misterioso juego de fantasía

George R.R. Martin, escritor de Canción de Hielo y Fuego se ha aliado con el director de videojuegos japonés Hidetaka Miyazaki, creador de la serie de juegos 'Dark Souls' y presidente de la compañía From Software para presentarnos un nuevo juego.

'Elden Ring' se ha dado a conocer en la presentación de Microsoft durante este E3 2019. Estamos ante un nuevo juego de fantasía con un estilo propio característico y muy alejado de lo que hasta ahora habíamos visto en el mundo del escritor.

Para 'Elden Ring' se notan claramente las influencias de Miyazaki, creador también de otros juegos míticos como 'Bloodborne' o 'Sekiro'.

Durante la conferencia nos han mostrado un tráiler cinematográfico, donde se enseña cómo será la ambientación y el tono del juego aunque sin una pizca de gameplay. Lo que vemos es un mundo muy colorido, con criaturas como gnomos, guerreros y gigantes.

We hope you look forward to ELDEN RING, our brand new action RPG. pic.twitter.com/ytK0yMCV4t