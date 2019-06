'DOOM Eternal', primeras impresiones: todo un festín gore lleno de desmembramientos a un ritmo demencial

Tras una hora de juego, un chico de Bethesta se acerca y me toca el hombro para decirme que el tiempo se había terminado. Me quito los auriculares y siento que mi ritmo cardíaco está a mil por hora. El mismo chico me mira, sonríe y me dice " brutal ¿verdad? ¡Bienvenido al infierno en la Tierra!". No sé qué expresión habrá visto en mi rostro.

En resumen, 'DOOM Eternal' es una salvajada que no sólo nos hará machacar demonios a un ritmo desenfrenado, sino que también machacará nuestro cerebro mientras tratamos de escapar, matar, sobrevivir y descifrar lo que está pasando. Y es que si pudiéramos describir a 'DOOM Eternal' con una sola palabra, ésta sería 'demencial'.

Durante el pasado E3 2019 tuvimos oportunidad de jugar una demo de 'DOOM Eternal', la cual nos permitió tener un acercamiento al que será el bombazo de Bethesda e id Software para este 2019. Un 'DOOM' que se siente en excelente forma y más bestia que nunca.

Doom Slayer, la máquina de matar perfecta

En nuestro caso, jugamos una demo de la versión para PC de 'DOOM Eternal' con teclado y ratón. Antes de iniciar con la acción, los chicos de Bethesda nos dieron una breve introducción de lo que encontraríamos. La demo contaba con una especie de tutorial que nos ayudaba a familiarizarnos con los movimientos, armas y nuevas habilidades de nuestro querido 'Doomguy'.

Este tutorial se agradece, ya que una vez en la acción no hay momento para respirar o tratar de investigar cómo hacemos cierto movimiento. Y es que ahora Doom Slayer se siente más ágil, veloz y hábil, de hecho, uno de los desarrolladores nos dijo que 'DOOM Eternal' ya no es un FPS, ahora lo consideran un 'power fantasy combat puzzle'. Es decir, una especie de shooter de plataformas con puzzles y un potente combate de fantasía.

Doom Slayer ahora trepa paredes, hace saltos dobles, se balancea sobre tubos y demonios voladores, tiene más armas y además, las animaciones de los 'Glory Kills' son más brutales que nunca. Podemos partir demonios por la mitad usando la motosierra, golpear cabezas para reventarlas o meterlas en su cuerpo, así como clavarles un cuchillo por la garganta hasta perforarles los ojos. Vamos, la brutalidad sigue y se luce en todo su esplendor.

Antes de empezar a jugar nos advirtieron, "van a morir y mucho", y es que se trata de una verdadera masacre que no queda en el matar por matar, sino que ahora tenemos un nuevo añadido de estrategia para administrar recursos, y donde la acción ahora es también vertical. Lo que significa que nos tendremos que preocupar hacia dónde nos dirigimos pensando en qué hay más arriba y no sólo enfrente o atrás.

'DOOM Eternal' al inicio puede parecer abrumador por la cantidad de habilidades que tenemos disponibles, imposibles de aprender todas en un inicio. Y de hecho la gente de Bethesda nos mencionó que la intención es que Doom Slayer esté armado hasta los dientes y sea la máquina de matar perfecta.

La nueva gestión de recursos

En en el DOOM original, y en los subsecuentes, nuestra única preocupación era matar. Pues en 'DOOM Eternal' esto cambia un poco ya que los desarrolladores decidieron meter una especie de gestión de recursos que nos hará planificar con mayor cuidado nuestra estrategia. Ya no se trata de matar por matar.

Tendremos que planificar y cuidar los recursos relacionados con nuestra salud, munición y armadura, y cada acción nos hará obtener un recurso determinado para mantenernos en la jugada. Por ejemplo, si queremos armadura tenemos que quemar demonios con el lanzallamas; si quieres munición, necesitamos la motosierra; para obtener salud haremos uso de las increíbles 'Glory Kills'. Pero lo mejor de todo es que podremos mezclar todo esto para hacer un mix que al inicio suena complejo, pero al que poco a poco nos iremos acostumbrando.

¡Los demonios viven!

Otra novedad importante que encontraremos en 'DOOM Eternal' es algo que han denominado "sistema de demonios destructibles". Y sí, es tal y como suena, ya que ahora al enfrentarnos a un demonio éste recibirá más o menor daño dependiendo de dónde le disparemos. Además, su cuerpo mostrará las marcas de nuestros disparos o daño que infrinjamos.

Podría sonar sencillo, pero es un caos, ya que cada demonio es distinto y responde de cierta manera ante nuestros ataques. Por ejemplo, podría sonar lógico apuntar a la cabeza... pues no, ya que esto hará que el demonio se vuelva loco, no muera y dispare de forma frenética e incluso se lance contra nosotros para pelear cuerpo a cuerpo.

Así que la recomendación es apuntar primero a su arma y neutralizar lo que nos hace daño a distancia, y posteriormente pensar en acabar con él usando, de ser posible, un 'Glory Kills'. Esto lo aprendí a la mala y tras morir una cantidad absurda de veces.

Con este nuevo sistema tendremos que aprender cómo funciona cada uno de los enemigos, ya que todos reaccionan de forma distinta a nuestros ataques y cualquier fallo terminará en una masacre.

En resumen, no podemos dejar de movernos, no hay mucho tiempo para pensar, debemos elegir el arma y la habilidad adecuada, y recordar cómo matar a ciertos demonios. ¿Abrumador? Sin duda. Y es que el mínimo error hará que nuestro plan de batalla se muera, literalmente.

El diseño de personajes y niveles da un importante paso hacia adelante

Sí, la historia de DOOM nunca ha sido su punto fuerte, pero vamos, no es que la necesitemos mucho. Pero para quien se lo pregunte, en esta entrega el Doom Slayer tendrá que "detener la invasión demoniaca que amenaza a nuestro Sistema Solar".

id Software se lució creando escenario majestuosos llenos de destrucción y caos, donde podemos ver desde bases espaciales, hasta montañas nevadas y castillos con una gran cantidad de detalles.

Los enemigos ahora lucen más estilizados, con mayores niveles de expresión y respuesta a los ataques, además de las ya mencionadas animaciones de las 'Glory Kills', que son toda una gozada.

Bethesda nos promete que los niveles ahora han sido diseñados para tener mayor acción y nuevos niveles de exploración, pero en esta demo no pudimos explotar esto. De hecho el nivel que jugamos se sentía bastante lineal con opciones que no estaban disponibles, lo que nos obligaba a tomar sólo un camino para enfrentar a la horda de demonios.

Dentro de todo esto, los chicos de Bethesda afirman que estaremos ante el arsenal más amplio de la saga. Durante esta beta pudimos tener acceso a siete armas, sin contar el lanzallamas y la motosierra, por lo que la se antoja que tendremos una gran variedad para elegir cómo acribillar demonios.

Por último, la música nuevamente vuelve a ser una pieza clave en 'DOOM Eternal', la cual corre a cargo de Mick Gordon y sus composiciones de metal llenas de baterías desenfrenadas, que son un método perfecto para acelerar el ritmo de nuestro corazón y reventarnos la cabeza.

Tiene todo para ser el mejor 'shooter' del año

En este primera toma de contacto, 'DOOM Eternal' nos ha dejado gratamente sorprendidos y con ganas de más. Esta nueva entrega respeta la mecánica clásica pero añade elementos que lo hacen más brutal, gore y sumamente explosivo. Su ritmo apenas nos dejará respirar y es que una vez que estamos en la piel del Doom Slayer todo pasa tan rápido que es difícil digerir todo lo que sucede alrededor.

'DOOM Eternal' no sólo va de matar sin piedad, sino que ahora también nos exigirá lo mejor de nosotros, ya que tendremos que pensar rápido y ser sumamente ágiles para poder aguantar el ritmo de destrucción y muerte.

Aún nos falta mucho por conocer, tanto del juego en solitario cómo su nuevo modo multijugador 2v1, que se antoja como un añadido interesante que dará un giro a la franquicia, ya que por primera vez nos podremos poner en la piel de un demonio.

'DOOM Eternal' saldrá a la venta el próximo 22 de noviembre para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y Google Stadia.