Los diez juegos más jugados en PS5 plantean la duda de si realmente los exclusivos son tan importantes

Tal día como hoy, hace exactamente un año, la PlayStation 5 comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de las consolas de nueva generación (no sería hasta el 19 de noviembre cuando llegaría a España). La consola, por lo tanto, cumple su primer año de vida y Sony ha querido celebrarlo publicando una curiosa lista con los diez juegos más jugados.

Y es curiosa no solo porque no hay ninguna sorpresa, sino porque pone sobre la mesa el debate de si realmente los exclusivos tienen el peso que, normalmente, se suele asociar a las consolas de Sony. Porque sí, PS5 tiene títulos potentes de la talla de 'Ratchet y Clank: Una Dimensión Aparte' o 'Returnal', pero luego resulta que, siempre según Sony, el juego más jugado ha sido 'Fortnite'. Hablemos de esto.

Solo un juego exclusivo de PS5 entre los diez más jugados

Sony lleva tiempo armando un buen catálogo de juegos exclusivos bajo el sello PlayStation Studios. Ahí están Naughty Dog, Insomniac y los añadidos estos meses, como Housemarque (desarrolladores de 'Returnal', una de las grandes sorpresas del año), 'Bluepoint' (Demon's Souls'), Firesprite (Astro's Playroom) y Nixxes (port de Marvel's Avengers').

Sobre el papel, la situación es interesante. Comprar estudios y unirlos bajo un mismo sello supone armar un catálogo de juegos que solo son accesibles desde la consola de Sony. Un motivo de peso para atraer jugadores, sobre todo teniendo franquicias como 'Uncharted', 'Ratchet y Clank', 'Spiderman', 'God of War', 'Horizon' o 'Gran Turismo'.

Este es el argumento que siempre se esgrime cuando se discute sobre las consolas. "PS5 tiene exclusivos", "Xbox Series X|S no tienen exclusivos", etc. Ninguna de las dos afirmaciones son verdades escritas en piedra. Exclusivos de PS5 hay pocos, realmente, y si hablamos a nivel de Sony, hay juegos que están saliendo en PC. Xbox, por su parte, tiene sus franquicias potentes, como 'Forza' o 'Gears of War', pero la estrategia de Microsoft ya sabemos que es Game Pass. Son dos formas de entender el mercado de los videojuegos.

En cualquier caso, la coletilla cuando hablamos de PlayStation es siempre la misma: "tiene exclusivos". Y así es como llegamos a la lista que Sony ha publicado hoy. De acuerdo a la firma nipona, se han lanzado más de 360 juegos en PS5 (no se menciona si hablan solo de PS5 o incluyen PS4 y juegos multiplataforma, cosa probable). Los jugadores han jugado 4.600 millones de horas en la consola y, por horas de juego, el top diez queda así:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

Realmente no hay sorpresas. Es un listado que, de alguna forma, es esperable. 'Fortnite' en el top, 'COD' en segundo lugar y 'FIFA 21' en tercera posición. Quizá sea llamativa la presencia de 'Assassin's Creed Valhalla' y 'Destiny 2', pero más allá de eso, ninguna sorpresa. Salvo por un detalle. Rehagamos la lista, esta vez teniendo en cuenta las plataformas en la que esos juegos están disponibles:



ps5 ps4 xbox series x|s xbox one pc nintendo switch fortnite x x x x x x call of duty: Black Ops cold war x x x x x

fifa 21 x x x x x x nba 2k21 x x x x x x assassin's creed valhalla x x x x x

destiny 2 x x x x x

mlb the show 21 x x x x



marvel's spider-man: miles morales x x







demon's souls x









nba 2k22 x x x x x x

¿No hay nada extraño? Efectivamente. Dejando de lado que de los diez juegos más jugados en PS5 dos son free to play, solo hay un juego, uno, que sea de PlayStation Studios y que sea exclusivo de PS5: 'Demon's Souls'. El resto de juegos son todos multiplataforma y de otros estudios. La pregunta, por lo tanto, es obvia: ¿tan importantes son realmente los exclusivos?

La respuesta no es fácil. Por un lado, el lanzamiento de juegos exclusivos para PS5 no se ha nutrido demasiado y está confirmado que los próximos lanzamientos insignia, como 'God of War: Ragnarok', 'Horizon: Forbidden West' y 'Gran Turismo 7' van a salir en last y next-gen. Por otro lado, salvo un par de títulos potentes, como 'Returnal' o 'Ratchet y Clank', no ha habido grandes bombazos exclusivos durante este primer año de vida.

En tercer lugar, los juegos exclusivos de PS5 suelen ser, por norma general, experiencias de un solo jugador. Y esos juegos tienen un problema, y es que salvo excepciones, se juegan una vez y ya. A título personal, no seré yo el que diga que 'God of War' no merezca ser jugado un par de veces como poco, pero lo cierto es que no ofrece la rejugabilidad que puede ofrecer un 'Call of Duty' o un 'FIFA' (veremos qué pasa en el futuro con ese nombre) y sus modos multijugador.

En cuarto lugar, basta con fijarse en el listado para darse cuenta de que los juegos más jugados son de franquicias muy asentadas, masivos, populares y para jugadores más enfocados a lo mainstream. Eso también dice mucho de 'Demon's Souls', que siendo un 'Souls', relativamente de nicho y un juego que no es precisamente sencillo, ha conseguido colarse en el top diez. No obstante, también es cierto que es un remake.

Visto lo visto, la situación parecer ser la siguiente: vendrás porque te atrae el nuevo 'Horizon' / 'Ratchet y Clank' / 'God of War' / 'Gran Turismo', pero realmente te quedarás porque desde la consola también puedes jugar a lo que juega todo el mundo, es decir, el 'Fortnite' / 'Call of Duty' / 'Battlefield' / 'FIFA' de turno.

Así pues, hemos de entender los juegos exclusivos como un reclamo para la consola. Y eso, para una empresa como Sony, cuya estrategia consiste en vender el hardware para acceder a sus juegos, es importante. La pregunta es si esta estrategia es realmente sostenible a largo plazo cuando Microsoft, Game Pass y su enfoque multiplataforma está apretando tan fuerte.