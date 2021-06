Sony compra a los desarrolladores de 'Returnal': Housemarque pasa a formar parte de PlayStation Studios

'Returnal' ha sido uno de los juegos más sonados de la primera mitad de año. Si bien es cierto que el catálogo de exclusivos de PS5 todavía tiene (mucho) margen de crecimiento, el título desarrollado por Housemarque ha sido uno de los grandes bombazos de 2021. Tanto parece haberle gustado a Sony el resultado que ha comprado Housemarque y lo ha integrado en PlayStation Studios.

Así lo ha asegurado la compañía nipona a través del blog oficial de PlayStation. En la publicación, Hermen Hulst, Jefe de Estudios Mundiales de SIE, asegura que el estudio tiene "una visión increíble" y que es "capaz de crear nuevos juegos memorables que resuenan en nuestra comunidad". Afirman, además, que "esta adición mejora la fuerza creativa de PlayStation Studios".

Cuando apostar fuerte sale bien

El caso de Housemarque es interesante. El estudio tiene apenas 80 empleados según su perfil de LinkedIn, una cifra que, para ponerla en contexto, ni siquiera se acerca a los más de 275 empleados de Insomniac Games o a los 360 empleados de Guerrilla Games, ambos parte de PlayStation Studios.

Su catálogo de juegos es relativamente escaso, siendo Superdust HD y Outland dos de sus principales exponentes, aunque sus ventas no fueron tan buenas como esperaban. Es más, Housemarque llegó a reconocer que si no lograban vender un proyecto multijugador a una editora "a lo mejor teníamos que cerrar el negocio dentro de poco".

La propuesta de 'Returnal' era arriesgada. Housemarque quiso llevar la jugabilidad arcade en 2D a un juego de acción en tercera persona y eso no es sencillo. Ilari Kuittinen, CEO de la compañía, explicó en la web oficial del estudio, que "no teníamos claro si lograríamos pasar de la fase de prototipado y convencer a Sony de financiarnos un concepto nuevo, que no ha sido probado. El concepto era absurdamente ambicioso, y echando la vista atrás, no habíamos apreciado plenamente el desafío que nos deparaba y lo difícil que iba a ser afrontarlo".

'Returnal'.

"En esta era en la que las editoras toman cada vez menores y menores riesgos creativos, estamos verdaderamente agradecidos a nuestra socia editorial Sony, por darnos la oportunidad de trabajar en algo muy arriesgado, y que nos ha brindado un apoyo fantástico a lo largo de todo el proyecto" - Ilari Kuittinen, CEO de Housemarque.

Sin embargo, 'Returnal' salió redondo. La crítica fue muy positiva y el juego ha funcionado perfectamente. Sony, que sabe que la clave de su éxito está en los exclusivos, no ha querido dejar pasar la ocasión de integrar Housemarque en PlayStation Studios. Y tiene sentido, porque la ambición de los finlandeses (Housemarque tiene sede en Helsinki) es clara: quieren hacer juegos más grandes.

De acuerdo al CEO de la compañía, 'Returnal' "consolidó nuestra voz y marca en la industria". La compra por parte de Sony "le da a nuestro estudio un futuro claro y una oportunidad estable para continuar ofreciendo enfoques centrados en el juego". "Con el respaldo de SIE y su familia de estudios apoyándonos, podemos verdaderamente crecer en nuestro lugar en la industria y mostrar lo que Housemarque puede crear sin limitaciones", concluye Kuittinen.

Más información | PlayStation