Despidos masivos en Naughty Dog ponen en la cuerda floja una de las grandes bazas futuras de PS5: el multi de 'The Last of Us'

La oleada de despidos que está afrontando la industria del videojuego no parece estar próxima a frenarse. Después del anuncio de Epic Games de que iba a despedir a 870 empleados, es el turno de Naugty Dog (siguiendo también al de compañías como 343 Industries, Electronic Arts, Ubisoft y un largo etcétera). Y siendo el estudio responsable de algunos de los mayores éxitos de Playstation, estos recortes pueden tener consecuencias indeseadas para Sony.

Los despidos. Aunque no ha sido comunicado públicamente de forma oficial, la semana pasada dos fuentes informaban a Kotaku que al menos 25 desarrolladores iban a abandonar la compañía. Se trata de cargos dentro de todos los departamentos del estudio, desde diseño a producción, aunque la mayoría pertenecen al departamento de control de calidad. Según parece, no ha sido despedido nadie que estuviera trabajando en la compañía a jornada completa.

Los que quedan. Los despedidos no recibirán indemnización y al resto se les está exigiendo que no cuenten nada de la situación que queda en la empresa. Y no es el único movimiento reciente dentro del estudio: hace unos meses, el copresidente Evan Wells se retiró de su cargo después de 19 años. Poco después, Neil Druckmann, principal guionista de los juegos más importantes de la casa y también coguionista de la serie de televisión de HBO Max anunció una potente reestructuración de la cúpula del estudio.

El multi que nunca fue. Actualmente, Naughty Dog se encontraba trabajando en un multijugador basado en el celebrado modo Facciones de la primera entrega. Es un modo del que apenas se sabe, y en teoría debería haber salido a la vez que el lanzamiento en 2020 de 'The Last of Us Parte II'. Pero con la salida del juego, Naughty Dog comunicó que habían decidido, debido a su ambición, no incluirlo como parte de ese título, sino sacarlo de forma independiente y como juego completo.

Malas vibras. Pero los problemas con este multijugador no llegan con los despidos, sino de algo antes. En el último Playstation Showcase, el esperadísimo juego no se presentó ni con un modesto teaser, lo que desató las especulaciones. Naughty Dog salió al paso diciendo que el juego necesitaba algo más de tiempo. Poco después, Bloomberg publicaba que el multijugador no se estaba desarrollando tan satisfactoriamente como sería de esperar.

Problemas de calidad. Según informaba el medio, Sony habría paralizado el desarrollo del juego mientras Naughty Dog "reevaluaba su calidad y viabilidad a largo plazo". Dentro de Naughty Dog, solo un pequeño grupo trabajan en el juego mientras que otros trabajadores se dedican a otros proyectos. El informe lo habría desarrollado Bungie ('Destiny 2'), que habría levantado dudas acerca de la calidad del juego y las escasas probabilidades de que funcionara como servicio.

En la cuerda floja. Los últimos rumores hablan de que el juego está actualmente congelado y su desarrollo paralizado. Un auténtico batacazo para Sony que, independientemente del dinero que llevara invertido en este 'The Last of Us' en versión multijugador, se encuentra actualmente con muchas de sus franquicias icónicas ('God of War', 'The Last of Us', 'Uncharted') en punto muerto o con desarrollos en fases muy tempranas. Una parálisis que no debe estar sentando bien en la compañía.

