'Cyberpunk 2077' vuelve a retrasarse: el lanzamiento del esperado juego se mueve a noviembre

Solo han pasado cinco meses desde el anuncio el pasado mes de enero de que CD Projekt Red retrasaba el lanzamiento de su esperadísimo 'Cyberpunk 2077'. En esta ocasión, de nuevo, el estudio ha anunciado que hay nueva fecha para la llegada del juego. Por suerte, esta vez el retraso no ha sido, a su vez, de cinco meses (del 16 de abril al 17 de septiembre), sino solo de dos: del 17 de septiembre se va al 19 de noviembre.

Como en la anterior ocasión, CD Projekt Red ha anunciado el retraso desde su cuenta de Twitter. De nuevo un escueto "el juego no está listo" es toda la razón primordial que dan para el cambio de fecha: "Todos aquellos que estáis familiarizados con nuestra forma de hacer juegos sabéis que no lanzamos algo que no está terminado". El famoso "estará cuando esté hecho", recuerdan, "no es solo una frase que digamos porque suene bien".

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

En la nota, CD Projekt Red recapitula lo que está acabado: "contenido y gameplay. Las misiones, las cinemáticas, las habilidades y objetos; todas las aventuras que Night City tiene que ofrecer, está todo ahí". Pero el estudio reconoce que el contenido es abundante y variado, y los distintos elementos interactúan entre sí de forma que tiene que revisarse hasta la última pieza. "Tenemos que recorrerlo todo cuidadosamente, equilibrar las mecánicas y arreglar un montón de bugs".

Problemas de confianza

Con el anterior anuncio, CD Projekt Red se encontró con una notable comprensión por parte de los fans, que preferían un estudio concienciado y que no recurriera al fatídico crunch para llegar a las fechas. En su nota, CD Projekt Red reconoce que están abusando de la confianza de sus fans: "Somos conscientes de que tomar estas decisiones nos cuesta vuestra confianza, y canjearla por tiempo extra es una de las decisiones más duras que un desarrollador puede hacer".

El estudio concluye pidiendo de nuevo disculpas, garantizando que el juego podrá jugarse durante años y que ya hay periodistas que lo tienen en sus manos y que opinarán sobre lo que han visto en breve (entre ellos, nosotros mismos). Sin duda, una auténtica pena, pero con todo, una prueba de CD Projekt Red está puliendo su próximo lanzamiento hasta el extremo.