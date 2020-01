CD Projekt Red anuncia que 'Cyberpunk 2077' se retrasa hasta septiembre y, por una vez, la respuesta de los fans es mayoritariamente positiva

Desde su cuenta de Twitter, CD Projekt Red ha anunciado que 'Cyberpunk 2077', uno de los juegos más esperados de 2020, debe posponerse hasta septiembre de este año, cinco meses después de la fecha prevista del 16 de abril. "Estamos en una fase en la que el juego está completo y es jugable, pero aún queda trabajo por hacer", afirman Marcin Iwinski y Adam Badowski, co-fundador y director del estudio polaco.

“Night City es enorme, llena de historias, contenido y lugares que visitar, pero debido a la inmensa escala y la complejidad de todo ello, necesitamos más tiempo para finalizar el testeo, los arreglos y ajustes", continúan. "Queremos que 'Cyberpunk 2077' sea nuestro mayor logro en esta generación, y posponer el lanzamiento nos proporcionará unos meses muy valiosos que necesitamos para que el juego sea perfecto".

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

El retraso, que afecta a todos los formatos del juego (PlayStation 4, Windows, Xbox One y Stadia) no hace sino aumentar una expectación que lleva creciendo sin parar desde el último E3, cuando se anunció la fecha inicial y la presencia de Keanu Reeves dando vida a Johnny Silverhand, personaje principal en el icónico juego original. Desde entonces se han advertido mejoras progresivas en aspectos que no convencieron en las primeras betas del juego, como el sistema de combate.

Una decisión habitualmente controvertida... pero no hoy

La decisión, inmediatamente respondida por los fans en Twitter y en foros ha sido singularmente positiva. Por una parte, los jugadores están más concienciados que nunca de graves problemáticas de la industria, como el crunching y los abusos que los estudios ejercen sobre sus empleados, y prefieren que el juego se desarrolle de forma ética aunque llegue con retraso. La propia CD Projekt Red reconoció haber caido en estas prácticas en el pasado, comprometiéndose a cambiar de cara al futuro.

Otro posible motivo de que la reacción haya sido positiva (aunque más de un malintencionado ha mencionado grandes hitos de retrasos que no fueron para bien, como 'No Man's Sky' o 'Duke Nukem Forever') es el respeto generalizado que el fandom tiene hacia CD Projekt Red. Pese a haber crecido de forma monstruosa en relativamente poco tiempo, la notable calidad de la franquicia 'The Witcher' les ha hecho merecedores de, como mínimo, el beneficio de la duda.

Lo que resulta indiscutible es que, como mínimo, el juego es prometedor: los vídeos vistos hasta ahora, la indiscutible escala de su ambición y el mimo que parece que se ha puesto a todos los detalles hacen pensar en uno de los juegos que no nos podemos perder de este año. Sea el mes que sea.