El crossplay de Sony para PS4 ya no está en fase beta: los desarrolladores ya pueden implementar el juego cruzado en sus juegos

Sony parece estar deshojando una margarita a la hora de decidirse por la interoperabilidad entre consolas. En el pasado hemos visto como ha cambiado de opinión varias veces en títulos tan potentes como 'Fortnite', finalmente aceptando, y ahora hemos sabido que el crossplay en PS4 ha finalizado su fase beta.

No se ha anunciado per se, de hecho lo que la compañía ha hecho público es la rebaja de PlayStation Now a la mitad en Estados Unidos. Pero además de esto y de la adición de nuevos títulos como 'God of War' o 'Uncharted 4' ahora todos los desarrolladores pueden implementar el crossplay o juego cruzado.

¿Otra jugada ante un futuro con fuertes rivales?

Como decíamos antes, Sony no siempre ha sido muy favorable de cara a aceptar esta función. Con 'Fortnite' hubo una primera negativa antes de ceder y posteriormente hemos visto alguna otra concesión como la del juego 'PUBG', ahora con crossplay entre Xbox y PS4 (aunque en fase de desarrollo).

Lo que se ha visto hoy es que el crossplay en PS4 ha salido de la fase beta, de modo que está abierto para que cualquier desarrollador pueda incorporarlo en sus juegos. De este modo, si quien está detrás del juego quiere que esta función esté disponible, ahora tiene la posibilidad de decidir (es decir, no es algo que ya todos los juegos tendrán por defecto).

La información la daba Wired al hablar de las rebajas de PlayStation Now y otros anuncios en relación al catálogo de este servicio, algo quizás alentado por el próximo lanzamiento de Google Stadia y el inicio de Project Xcloud de Microsoft en su fase beta. Algo que aunque de momento no haya sido presentado como novedad estrella podría asegurar a la compañía no quedar en desventaja también con respecto a sus rivales, tomando el ejemplo de Microsoft (compañía que claramente ha apostado por esta característica).

Así, tras 'Fortnite', 'PUBG' o 'Call of Duty: Modern Warfare' (cuyas betas estrenaban ya esta interoperabilidad), otros juegos podrán incorporar esta deseada función que compatibiliza el juego en varios dispositivos. Una manera de que los títulos multijugador tengan algo más de sentido y de que haya menos limitaciones para echar partidas.

Veremos si la compañía hace alguna confirmación más además de finalizar la fase beta de la función, así como qué títulos la van añadiendo.