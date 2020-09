Cluvens IW-SK es el setup gaming definitivo: con forma de escorpión robot gigante, este setup es totalmente ajustable

Soy de esas personas que si en mi mesa de trabajo hay algo más aparte del ordenador y el móvil empiezo a estresarme por falta de minimalismo, distracciones y ostentación. Dicho esto, ¿consideraría trabajar en un un setup en forma de escorpión robótico gigantesco? Por supuesto que sí. El Cluvens IW-SK lleva las sillas gaming y setups un nivel más allá colocando al usuario dentro de un escorpión robótico totalmente ajustable. Compite directamente con la cama gaming que idearon en Japón.

Como ya vimos, los espacios gaming son una batalla entre diseño, ostentación y tecnología. La dificultad reside en que cada usuario encuentre el que más cómodo sea para él teniendo en cuenta factores como la ergonomía, las características extra, el aspecto o las funcionalidades que desea. No es fácil y de ahí que siempre veamos propuestas más curiosas, como este escorpión de Cluvens.

Cola de escorpión, brazo robótico para el monitor

A primera vista el setup destaca especialmente por su cola gigantesca que actúa como cuerpo del setup, respaldo de la silla y sobre todo brazo robótico para el monitor (o los monitores, ya que se le pueden colocar hasta tres). Es posible colocar un monitor de hasta 49 pulgadas o tres monitores curvos de hasta 27 pulgadas. El fabricante dice que todo se controla electrónicamente para ajustar la altura y posición de los monitores moviendo la cola. Se entiende que el soporte VEGA es el que encontramos en la punta de la cola y por lo tanto permitirá colocar cualquier monitor con este estándar.

A la cola se le suman una serie de patas que pueden dar la impresión de mantener todo el setup, aunque en realidad la base (¿o panza del escorpión?) es la que toca el suelo y mantiene la estabilidad. Si bien la silla en sí es blanda y de piel (o algún material similar), el resto del setup es tiene un acabado mate metálico y sobre todo puntiagudo. Eso sí, dicen que las puntas están redondeadas para no dañar.

Centrándonos en la silla en sí, Cluvens dice que se puede modificar su posición para estar en diferentes ángulos desde totalmente erguido hasta acostado. Pero hay más, cuenta con una función de masajes y calefacción integrada en momentos que haga frío. Y sí, por supuesto que la silla tiene iluminación LED.

Disponible en su página web oficial por 3.299 dólares. Si te suena su diseño es porque no es la primera silla gaming en buscar este estilo, prueba de ello la Acer Predator Thronos Air presentada el año pasado. Y si no te van estas locuras del mundo gaming, siempre puedes buscar una silla gaming adecuada y más modesta, aunque no sea un escorpión gigante.

Más información | Cluvens