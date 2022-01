Chrome OS arroja pistas sobre el futuro de Chromebook: teclados RGB y orientación a los videojuegos

Imagínate un futuro en el que quieres comprar un portátil para juegos y terminas escogiendo un... ¿Chromebook? Esta idea podría no resultar tan loca en el futuro. Según 9to5Google, cabe la posibilidad de que HP y Lenovo lancen dispositivos de este tipo orientados al gaming, con teclados RGB completos y, posiblemente, con soporte para Steam.

Actualmente los Chromebook ofrecen una experiencia juego alimentada por los títulos que pueden encontrarse en Google Play o las posibilidades que brindan plataformas como Stadia, GeForce Now y xCloud, por mencionar algunas. Sin embargo, estas propuestas no terminan de convencer a muchos que buscan, en esencia, un portátil gamer.

Steam, la posibilidad de jugar en local

No obstante, Google se había mostrado interesada en ampliar las capacidades de Chrome OS en relación a los juegos. En 2020, el gigante de Mountain View dijo que estaba trabajando para llevar el soporte oficial de Steam, la plataforma de juegos de Valve, a los Chromebook pero desde ese entonces no habíamos tenido novedades.

Ahora, el código de Chrome OS nos brinda algunas pistas sobre el futuro de estos dispositivos en el terreno gaming. Un feature flag, un indicador de función experimental que adelanta en qué Google está trabajando a nivel de implementación, revela la existencia del soporte para teclados RGB, con la posibilidad de personalizar los colores y la intensidad de la iluminación.

Unos nombres clave descubiertos en las entrañas de Chrome OS sugieren, además, que esta característica estará asociada a un reducido número de futuros dispositivos. Se trataría de un portátil de la línea gaming OMEN de HP, uno de la línea Legion de Lenovo y un tercero de un fabricante que no se ha podido identificar, aunque este contaría con teclado RGB desmontable.

Recordemos que un Chromebook es un ordenador que, independientemente del fabricante, ha sido diseñado para utilizar el sistema operativo basado en Linux Chrome OS, el cual está orientado principalmente a funcionar conectado a Internet, con las posibilidades y limitaciones que esto conlleva.

Si los rumores se hacen realidad, podríamos estar delante de una generación de Chromebook que abraza los juegos en software y hardware (si los juegos funcionan en local, hará falta potencia). La tecnología Proton de Valve, la misma que se utilizará en la Steam Deck, promete soportar una enorme cantidad de juegos y mejorar su compatibilidad con los sistemas anti-trampas.

Eso sí, de momento no hay certezas sobre cuándo llegarán estos Chromebook gaming —si es que algún día lo hacen— ya que las filtraciones no brindan pistas al respecto. Google, por su parte, desde hace tiempo que no hace referencia al tema. Por ahora solo resta esperar.

Imágenes | Google