Call of Duty, Overwatch y Diablo llegarán a Game Pass, pero Microsoft sigue garantizando que habrá CoD en Playstation

En una nota de Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ha anunciado algunos de los planes que tiene la compañía para franquicias de Activision Blizzard que aún no tenían un destino claro dentro de los planes de la compañía. De este modo, ha anunciado que la intención de Microsoft es llevar las grandes sagas de la compañía, 'Overwatch', 'Diablo' y 'Call of Duty' (además del resto de la librería de Activision, aunque no especifica qué sagas concretas), a su servicio de suscripción Game Pass.

Microsoft desea, según este anuncio, corroborar que "los servicios de suscripción como Game Pass hacen que los juegos sean más asequibles y ayudan a los jugadores de todo el mundo a encontrar su próximo juego favorito. Game Pass permite a los desarrolladores llevar más juegos a más jugadores, no a menos". Eso sí, también garantiza que Call of Duty, tal y como se prometió en su momento, seguirá siendo una saga multiplataforma, y "estando disponible en Playstation el día de lanzamiento".

Su propósito, afirma Spencer, es "continuar permitiendo que la gente juegue entre plataformas y entre dispositivos", y menciona 'Minecraft' como un caso claro de franquicia que ha crecido en su espíritu multiplataforma incluso más desde que Microsoft compró Mojang en 2014. También menciona los "teléfonos móviles y cualquier dispositivo conectado" como una prioridad para seguir creciendo en distintos ámbitos, en clara referencia al juego en la nube donde Microsoft quiere seguir creciendo. Está claro que llevar los tentáculos de Game Pass mucho más allá del mero ámbito del ecosistema Xbox es una prioridad para Microsoft.

Problemas en Reino Unido

Mientras tanto, Microsoft puede encontrarse con un pequeño obstáculo en Reino Unido, donde la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha señalado que le preocupa que el acuerdo de compra de Microsoft y Activision Blizzard pueda "dañar a los rivales, incluidos los participantes recientes y futuros en los juegos, negándoles el acceso a los juegos de Activision Blizzard o brindándoles acceso en condiciones mucho peores."

De ahí esa garantía de Spencer de que 'Call of Duty' seguirá llegando a Playstation desde el mismo día de su salida tal y como estaba prometido. En cualquier caso, el organismo ampliará la investigación a una segunda fase, para que Microsoft y Activision Blizzard garanticen que no se está atentando contra la libre competencia.

El comunicado de Spencer, de hecho, ha llegado en el mismo día en el que la CMA habla de esta preocupación, y en ese sentido Spencer aclara: "Continuaremos interactuando con los reguladores con un espíritu de transparencia y apertura mientras revisan esta adquisición. Respetamos y damos la bienvenida a las preguntas difíciles que se hacen. (...) Creemos que una revisión exhaustiva mostrará que la combinación de Microsoft y Activision Blizzard beneficiará a la industria y a los jugadores"