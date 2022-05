Nintendo se ha convertido desde hoy mismo en propiedad de Arabia Saudí (al menos en un 5%)

Según informa Bloomberg, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí ha comprado el 5'01% de las acciones de Nintendo. Puede parecer una cantidad no demasiado alta, pero ha costado casi 300 millones de dólares. Una operación de la que la propia Nintendo no se había percatado hasta que no se ha hecho público en los medios de comunicación. De momento, Nintendo no ha hecho declaraciones.

Se trata de un movimiento similar a los que estamos viendo en los últimos tiempos, con importantes compras de la totalidad o parte de compañías de renombre en los videojuegos. La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Bungie por parte de Sony o los últimos movimientos de la china Tencent son prueba de que el sector está evolucionando y cambiando parcialmente de manos a golpe de talonario.

Ni siquiera es un movimiento nuevo para el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Hace un mes, el organismo compró la práctica totalidad de SNK, otra histórica compañía japonesa con sagas históricas en su haber como 'King of Fighters'. También han invertido en el proveedor de juegos online Nexon y en otra gran compañía japonesa, Capcom, esta vez en proporciones más similares a las de Nintendo.

Esta adquisición de parte de Nintendo llega en un momento complicado para la compañía, que en su informe de beneficios para el primer trimestre del año ha informado que prevé una caída del 29% en beneficios netos para el final del actual año financiero. También confirmaron que la actual escasez de chips va a seguir dando problemas de existencias para Nintendo Switch.

En cualquier caso, esta compra podría significar una señal de cambios en la industria global. Satoshi Kurihara, analista especializado en el Tokai Tokyo Research Institute, afirmó ante los últimos movimientos que podríamos estar ante "el inicio de la integración de las empresas de juegos japonesas en una remodelación de la industria mundial