Alguien se ha dedicado a estudiar por qué está todo mal con los cerdos en los videojuegos medievales

Hagamos un ejercicio mental: pensemos en un cerdo. Así, a bote pronto, seguramente se nos venga a la cabeza el típico cerdito de los dibujos animados con su color rosita o un cerdo ibérico, más negro y rojizo a la par que regordete. No soy ningún experto en cerdos, pero algo así es lo que dibujaría si me pidiesen dibujar a un cerdo. Es más, es lo que esperaría ver en un videojuego si me cruzo con un cerdo.

En juegos como 'A Plague Tale', 'Assassin's Creed: Valhalla' y demás títulos de índole medieval, que se jactan de ser fieles a la historia y precisos en sus diseños, los cerdos que aparecen son como los descritos anteriormente, los que existen en el imaginario popular. Pero no. Los cerdos están mal representados, tal y como explica Peter Alexander Kerkhof, profesor asociado de la Universidad Leiden (la más antigua de Países Bajos).

¿Y ese cerdo?

Varken (Sus scrofa domesticus), Anselmus Boëtius de Boodt, 1596 - 1610.

A diferencia de lo que podríamos esperar, los cerdos del medievo no eran como los que podemos ver hoy cuando buscamos "cerdo" en Google Imágenes. La realidad es que, según la iconografía medieval y los restos de animales encontrados en emplazamientos arqueológicos, el cerdo era... diferente.

Tal y como explica Kerkhof, el cerdo aparece representado como un animal de largas piernas, largo hocico y delgado, con una espalda con cresta arqueada, colmillos largos y curvos. Tampoco era rosita, sino que estaba cubierto por pelo largo y oscuro. "En apariencia, por lo tanto, no era diferente a un jabalí con el que a menudo se cruzaba", relata el profesor. Basta con hacer una búsqueda de pinturas y grabados antiguos para descubrir las diferencias.

Varken (Sus scrofa domesticus), anónimo, 1790 - 1814.

Otro aspecto interesante es que, en los videojuegos, es normal ir caminando por una aldea o ciudad y cruzarse, de repente, con un cerdo caminando o revolcándose en vete a saber qué. La realidad es que, durante la mayor parte de la Edad Media, los cerdos se criaban en manadas en un campo de barbecho o en los bosques. No estaban en la urbe, sino fuera, y dejarlos pastar en el bosque era parte de un derecho de la comunidad de los pueblos conocido como "pannage".

Esto no significa que no hubiera granjas de cerdos. Las había, sí, y allí pasan unos años mientras eran lechones, pero la vida adulta la hacían en el campo. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión de las ciudades la cría pasó a hacerse en granjas cercanas a los pueblo. No obstante, lo normal era que se criasen en los pastos, no en las ciudades, a pesar de que los videojuegos así nos lo pinten.

Los cerdos jugaban un papel importante en la vida medieval, tanto que es frecuente que aparezcan en los códigos de leyes. En la ley galesa, por ejemplo, los cerdos estaban valorados en función del tipo de cara a posibles compensaciones por robos. En las leyes anglosajonas, talar un árbol que pudiera cobijar a 30 cerdos se multaba con el doble que tala un árbol pequeño. Son solo algunos ejemplos, pero ponen en relieve la consideración que se tenía del cerdo.

Más allá de la curiosidad, ¿tiene alguna relevancia en lo que a videojuegos se refiere? Depende. La realidad es que los cerdos suelen formar parte del paisaje y sirven para darle vida a una zona, pero su relevancia en los videojuegos es escasa. Más allá de hacer bulto, poca cosa. Ahora bien, si buscamos la representación fiel de una época histórica, prestar atención a este tipo de detalles haría de la experiencia algo más fiel a la realidad y, en palabras de Kerkhof, ayudaría a "romper con el estereotipo y llevar las ideas académicas al gran público".