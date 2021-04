'Age of Empires IV': la nostalgia como mejor estrategia en el mercado de los videojuegos (Despeja la X #136)

"Wololooooo...". Por fin, tras una larga espera, sabemos que 'Age of Empires IV' está a la vuelta de la esquina. Han pasado 16 años desde el lanzamiento del último 'Age of Empires' (si no contamos remasterizaciones) y, finalmente, en otoño de 2021 los amantes de la estrategia en tiempo real tendrán una nueva entrega lista para ser devorada en sus ordenadores.

Sobre 'Age of Empires IV', sus detalles, la nostalgia y lo que implica para Microsoft y Game Pass hablamos en este episodio de Despeja la X, en el que participamos Rubén Márquez (@RMrquz), editor en VidaExtra y un servidor, Jose García (@josedextro), editor en Xataka. La producción, como siempre, corre a manos de Santi Araújo (@santiaraujo).

'Age of Empires IV' está de vuelta

Sabemos de la existencia de 'Age of Empires IV' desde 2017. Pasó mucho tiempo desde que vimos las primeras imágenes, y también desde ese momento hasta el estreno oficial del primer gameplay. Eso sucedió el pasado sábado durante el Age of Empires Fan Preview, un evento online delicioso para los amantes de la franquicia.

El nuevo juego de Microsoft, a cargo de Relic Entertainment ('Company of Heroes' y 'Warhammer 40.000: Dawn of War', entre otros), nos lleva de nuevo a la Edad Media, por lo que es un sucesor espiritual de 'Age of Empires II'. Contará con ocho civilizaciones, habrá varias campañas y tendrá un enorme modo multijugador que podrá juntar hasta 1.600 tropas.

La vuelta de la saga no es algo menor. El mundo del PC abrazó con cariño al primer 'Age of Empires' y el género de estrategia comenzó su época dorada. Hoy este género está algo de capa caída y, si bien es cierto que hay franquicias que siguen apostado por él, se sigue echando en falta un juegazo de la talla de 'Age of Empires'.

La pregunta que toca hacerse es qué aporta este nuevo juego y si será suficiente para atraer a los jugadores nuevos y enamorar a los jugadores más fieles. Sea como fuere, 'Age of Empires IV' apunta maneras y, por si fuera poco, es todo un puñetazo sobre la mesa por parte de Microsoft, que ya ha confirmado que llegará a Game Pass para PC de lanzamiento.

