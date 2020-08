'A Total War Saga: Troy' se puede descargar gratis en Epic Games Store y quedárnoslo para siempre

'A Total War Saga: Troy' ya está disponible en Epic Games Store. Su precio será de 49,99 euros, pero como promoción de lanzamiento podemos conseguirlo totalmente gratis y no solo eso, sino quedárnoslo para siempre. Para ello, basta con acceder a la ficha del título en Epic Games y añadirlo a nuestra cuenta. Conviene darse algo de prisa y no dejarlo para más tarde, porque la promoción terminará mañana, 14 de agosto, a las 15:00.

Lo nuevo de Creative Assembly está inspirado en la Ilíada

'A Total War Saga: Troy' es un juego desarrollado por Creative Assembly y editado por SEGA. Se trata de un título de estrategia y de un jugador que está "inspirado en la Ilíada, el extraordinario relato de amor y sangre de Homero". Esta entrega se basa en el momento más importante de la Guerra de Troya y su objetivo es hacernos revivir aquel conflicto histórico.

Para ello, podremos elegir entre salvar o conquistar el reino de Troya usando uno de los ocho héroes que el estudio pone a nuestra disposición. Entre ellos encontramos nombres tan conocidos como Aquiles, el príncipe Paris o el Rey Menelao. Es más, a lo largo del juego podremos usar "unidades mitológicas", que vienen a ser soldados con aspecto de minotauro, cíclope o gigantes.

Epic Games nos permite acceder al juego base completo, pero en la propia ficha ya nos adelanta que próximamente saldrá 'Total War Saga: Troy - Amazons', una expansión que añadirá al juego las amazonas Hipólita y Pentesilea y ampliará la historia.

La promoción acaba el 14 de agosto a las 15:00.

Como decíamos anteriormente, una vez añadamos el juego a nuestra cuenta de Epic Games nos lo quedaremos para siempre. La promoción termina el 14 de agosto a las 15:00. 'A Total War Saga: Troy' está disponible para Mac y PC y, de acuerdo a Metacritic, su puntuación es de 75 puntos sobre 100. Cabe destacar que, a partir de hoy a las 17:00, también podremos descargar gratis 'Remnant: From The Ashes' y 'The Alto Collection'.