700 prototipos de juegos de Playstation 2, salvados del olvido: un grupo de preservación los libera entre versiones beta de grandes éxitos

El grupo de preservación de videojuegos The Hidden Palace ha mostrado en una retransmisión por Twitch de unas seis horas de duración alrededor de 700 juegos de Playstation 2 en muy diversos estados de desarrollo. Desde versiones muy primitivas y casi injugables a títulos que nunca pasaron de su formato de demo, pensados para usar en presentaciones y conferencias.

Entre todos estos títulos había también grandes éxitos de la consola: juegos como 'Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex', 'Shadow of the Colossus', 'LEGO Star Wars The Video Game', 'Ratchet & Clank', 'Crazy Taxi' o 'Final Fantasy X-2', en versiones distintas a las que acabaron poniéndose en venta. Tamaño total del paquete, que ya se considera una de las grandes joyas de la documentación de videojuegos: 850 gigas de datos.

Todo ello se puede revisar (y descargar) en Project Deluge, la impresionante wiki que da cabida a este "proyecto en curso para archivar y evaluar todos los elementos que aparecen en un lote de material de desarrollo de videojuegos que se ha reunido a lo largo de los años". Cada uno de los juegos del lote tiene su propia página del proyecto, completada con imágenes y datos curiosos y de documentación.

Pronto, más incursiones en las catacumbas de los videojuegos

Toda esta labor, tal y como reconoce The Hidden Palace en su wiki, ha sido posible por el trabajo de una sola persona, que se ha encargado de salvar de su destrucción y volcar a datos ejecutables esta altísima cantidad de demos, betas y juegos e distintos estados de desarrollo. El trabajo ha llevado a The Hidden Palace todo un año, entre volcar los datos y clasificarlos, decidiendo por ejemplo qué versiones eran idénticas a las que se pusieron a la venta y, por tanto, no había que conservar. En su web han dado más detalles del proceso.

Y el trabajo no ha acabado, como era de esperar. Project Deluge sacará a la luz, en una fecha futura no determinada, más demos y betas que en este momento están catalogando. El grupo no ha dejado claro ni siquiera el formato de estos futuros lanzamientos, pero cabe pensar que podrían adentrarse en otros formatos históricos más allá de las consolas de Sony.