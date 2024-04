20 años de contenido a la basura: Nintendo pide la retirada de toda referencia a sus juegos de 'Garry's Mod'

'Garry's Mod' es un juego divertídisimo. Bueno, realmente no es un juego, es una especie de sandbox completamente personalizable en el que los usuarios pueden crear sus propias experiencias, minijuegos, entornos... Es brutal y se nutre de la comunidad, una comunidad que ha hecho nada más y nada menos que 1.807.788 mods. El juego se lanzó en 2005 (en 2006 en Steam) y desde entonces ha recibido todo tipo de mods, incluidos algunos de Nintendo. Finalmente, ha pasado lo que tenía que pasar.

"Oye, esos Marios y Luigis de ahí...". A Nintendo nunca le ha temblado el pulso a la hora de mandar un cese y desista. La firma japonesa es conocida por proteger su propiedad intelectual con capa y espada, siendo los casos más recientes el del emulador Yuzu y la polémica con 'Palworld', y ahora le ha llegado el turno a 'Garry's Mod'. Así lo explican los desarrolladores en un comunicado publicado en la ficha de Steam:

"Algunos de vosotros habréis notado que ciertos artículos del Workshop relacionados con Nintendo han sido retirados recientemente. No se trata de un error, sino de una decisión de Nintendo.

Sinceramente, es justo. El contenido es de Nintendo y lo que permite o no permite es cosa suya. Si no quieren que juegues con esas cosas en Garry's Mod, es su decisión, tenemos que respetarla y retirar todo lo que podamos".

Más de 5.000 mods. Haciendo una búsqueda rápida en Steam Workshop con la palabra clave "Mario" nos encontramos con más de 5.000 coincidencias. Si Nintendo es seria con las obras derivadas, no hablemos ya de mods que permiten añadir a Super Mario como personaje jugable, usar los mapas de sus juegos o reproducir imágenes de algunos Pokémon. Hay mods de todas las franquicias, desde 'Super Mario' a 'Pokémon', pasando por 'The Legend of Zelda' o 'Kirby'.

El primer mod con la palabra clave "Mario" se remonta al 25 de octubre de 2012, nos podemos hacer una idea.

El primer mod relacionado con 'Super Mario' se remonta al año 2012 | Captura: Xataka

Solución: borrarlo. Eso es lo que van a hacer desde Facepunch Studios, cuya editora, por cierto, es Valve. "Se trata de un proceso continuo, ya que tenemos que revisar 20 años de archivos subidos. Si quieres ayudarnos borrando tus subidas relacionadas con Nintendo y no volviéndolas a subir nunca más, eso nos ayudaría mucho", exponen desde la compañía que es totalmente consciente de la titánica tarea que tienen por delante.

Aunque tiene sentido. Al fin y al cabo, la propiedad intelectual de Nintendo es, precisamente, eso: la propiedad intelectual de Nintendo. La compañía tiene todo el derecho a ser todo lo estricta que quiera con cómo, dónde y cuándo se usa. Según el estudio detrás de Garry's Mod', "el contenido es de Nintendo y lo que permite o no permite es cosa suya. Si no quieren que juegues con esas cosas en Garry's Mod, es su decisión, tenemos que respetarla y retirar todo lo que podamos".

Imagen | Facepunch Studios editada por Xataka

