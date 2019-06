17 videojuegos recomendados para cada momento de este verano

Para los jugadores el verano siempre ha estado atado a la posibilidad de disfrutar de nuestro mayor hobby sin barreras, de agarrar todos esos juegos que teníamos pendientes y quemar horas frente al ordenador o el televisor. También de portátiles, claro, especialmente en largos viajes de carretera.

Con esa mezcla al final es inevitable acabar realizando conexiones aparentemente sin sentido para el resto de los mortales, para aquellos que siguen diciendo que las bicicletas son para el verano cuando nosotros hace mucho que cambiamos el vehículo por un videojuego. Si tú también tienes que resignarte quedándote en casa, este puede ser tu verano perfecto.

De turismo por Europa: 'A Plague Tale: Innocence’

PC, PS4 y Xbox One Precio: 44,90 euros

Encabezando la lista y ofreciendo esa dualidad entre maravillarte con las vistas y agobiarte con el aluvión de turistas que te rodea, tenemos la magnífica propuesta de ‘A Plague Tale: Innocence’. Soberbio juego narrativo y de aventuras que narra lo acontecido en una región francesa durante una epidemia de la peste.

Aeropuerto sin destino fijo: ‘Ace Combat 7’

PC, PS4 y Xbox One Precio: 46,90 euros

Porque a veces ir sin destino cerrado suele ser una de las opciones más divertidas y baratas al coger un avión, ‘Ace Combat 7’ nos lleva hasta los cielos sin demasiadas pretensiones, pero entregando una experiencia memorable. Un fantástico retorno a la mítica saga de aviones que es casi imposible no disfrutar.

La película del verano: ‘Blood and Truth’

Siempre suele haber una película del verano, y por lo general acostumbra a ser un despiporre de acción palomitera. En el mundo del videojuego ese papel lo encarna ‘Blood and Truth’, una de las últimas estrellas de PlayStation VR. Como si estuviésemos viviendo una escena de acción tras otra, su festival de tiros y explosiones inevitablemente nos dejará con ganas de más.

Vacaciones en el pueblo: ‘Rage 2’

PC, PS4 y Xbox One Precio: 59,90 euros

Un yermo plagado de monstruos de otra época, pero también una fuente de fiesta y desenfreno. Eso es, según el plan de muchos, volver al pueblo de nuestros padres, pero también lo que representa a la perfección el FPS más loco de este último año. Puede que ‘Rage 2’, como el viaje al pueblo, esté lejos de ser perfecto, pero que nos aspen si no es divertidísimo.

Escapada cultural: ‘Baba is You’

PC y Switch Precio: 12,49 euros

Buscar huecos para culturizarnos también forma parte del entretenimiento veraniego, y no hay ningún juego que plasme mejor el combo de estrujarte el cerebro y la satisfacción de haber aprendido algo. ‘Baba is You’ es uno de esos indies a los que no te acercarías viendo sólo una imagen, pero un juego imprescindible que deberías disfrutar en algún momento de este año, estés de vacaciones o no.

Viaje por carretera: ‘Forza Horizon 4’

PC y Xbox One Precio: 39,96 euros

Hay gente que odia los viajes por carretera y puedo entender el porqué, especialmente si no lo haces como conductor. Para mí, en cambio, coger el coche recorriendo carreteras y parando en pueblos con encanto es uno de mis pasatiempos preferidos para el verano. Ningún otro juego ejemplifica mejor ese amor por la carretera que destila ‘Forza Horizon 4’.

Pasar tiempo con los críos: ‘Yoshi’s Crafted World’

Sin trabajo u obligaciones a la vista, las vacaciones de verano son también el momento perfecto para disfrutar de los más pequeños de la casa, sean hijos, sobrinos o primos. Adaptarse a sus vacaciones es, además, también un viaje al pasado en el que recordar cómo pasabas tú esa época. Imposible no cederle un hueco aquí a ‘Yoshi’s Crafted World’, ya sea como pasatiempo que disfrutar con ellos o como retazos de otra época más simple.

A ver edificios bonitos: ‘Anno 1800’

Disfrutar de la arquitectura, las callejuelas o el ambiente que se transforma de un barrio a otro. Un camino que sabes cuándo empieza pero no en qué momento terminará. Ese paseo sin grandes pretensiones pero lo suficientemente disfrutable para que se alargue durante horas sin que te des cuenta es el espíritu de ‘Anno 1800’. Un pozo sin fondo del que es difícil salir porque, sencillamente, nunca ves la necesidad de hacerlo.

La canción del verano: ‘Cadence of Hyrule’

Si tenemos película del verano, era de recibo contar también la canción. Como opción alternativa tenía en mente ‘Beat Saber’, pero no todo el mundo gozará de un casco de realidad virtual o ganas de sudar moviéndose al son de la música. ‘Cadence of Hyrule’, por otro lado, nos permite hacer eso mismo, disfrutar de una gran banda sonora, sin tener que preocuparnos por nada que no sea disfrutar del mundo que nos rodea.

De verbena con los amigos: ‘Crash Team Racing Nitro-Fueled’

PC, PS4, Switch y Xbox One Precio: 34,90 euros

Nada como disfrutar de la verbena con tu grupo de amigos de toda la vida, tal y como hacías hace años en aquella época que, fruto de la nostalgia, parece la mejor que has vivido jamás. Dicen que la nostalgia tiene los mejores gráficos, pero en el caso de ‘Crash Team Racing Nitro-Fueled’ todo apunta a que en esta ocasión el dicho va a tener algo de razón.

Me han echado algo en la bebida: ‘Tetris Effect’

Ya sea como pasatiempo relajante o experiencia psicotrópica, ‘Tetris Effect’ es uno de los juegos perfectos para cubrir esos ratos muertos que deja un verano plagado de tiempo libre. La renovación del puzle de las piezas es, además, una de las mejores caras de un juego clásico al que todo el que esté cerca podrá sumarse sin problemas.

Al museo, que tiene aire acondicionado: ‘Gris’

PC y Switch Precio: 16,99 euros

Pese a que ya hemos tenido un hueco para culturizarnos en la lista, era importante poder buscarle otro más a esa máxima, esta vez desde la óptica pictórica que representa ‘Gris’. El juego español se convirtió en uno de los más laureados del año pasado, y este verano puede ser un momento tan perfecto como cualquier otro para darle una oportunidad a sus bellísimas plataformas.

Buscando aparcamiento en la playa: ‘Donut County’

Móviles, PC, PS4, Switch y Xbox One Precio: 11,99 euros

Seguro que en algún momento de las próximas semanas desearás tener el poder de hacer desaparecer todo lo que te rodea, ya sean guiris molestos, comida sobre la mesa o coches ocupando el espacio que debería ser para ti. Nada como una buena ración de ‘Donut County’ en consola, PC o móvil para hacer realidad ese sueño y hacer que un agujero se trague todo lo que hay alrededor.

De relax en la playa: ‘Subnautica’

PC, PS4 y Xbox One Precio: 29,99 euros

Para muchos de nosotros ir a la playa es una absurda mezcla entre relajación y lucha por la supervivencia. ‘Subnautica’ quita lo absurdo de la ecuación, pero por lo demás permanece exactamente igual. Un viaje submarino de lo más recomendable en el que la tensión por sobrevivir a un mundo hostil se complementa con agradables paseos en preciosos escenarios acuáticos.

Verano en casa: ‘Sekiro’

PC, PS4 y Xbox One Precio: 49,95 euros

En el peor de los casos, este verano toca pasarlo en casa y sin acceso a aire acondicionado. Por un lado es una situación frustrante que te gustaría mandar a tomar viento a la primera de cambio, por el otro un círculo vicioso al que es fácil engancharte. ‘Sekiro’ ofrece algo similar, el estar harto de que otra gota de sudor vuelva a caer por tu frente y, a su vez, el estar disfrutando como un gorrino de no tener que hacer nada más.

Crucero con varios destinos: ‘Hitman 2’

PC, PS4 y Xbox One Precio: 24,95 euros

Pongamos que lo que buscas es variedad. Saltar de una opción a otra siendo tú el único que decide si ya estás cansado de eso y quieres algo más. Precisamente lo que ofrecen los contratos de ‘Hitman 2’, con múltiples actividades disponibles en cada destino y la posibilidad exprimirlo hasta la saciedad o buscar uno nuevo al alcance de tus manos.

Últimos días de vacaciones: ‘Katana Zero’

PC y Switch Precio: 12,49 euros

Cerramos con la inevitable vuelta a la rutina y la necesidad de hacer de ese retorno un trago menos amargo. También del deseo de acabar con todo y todos que nos embriaga en ese punto del verano, la necesidad de desquitarnos hasta que no nos quede energía para nada más. ‘Katana Zero’ es el juego al que agarrarse como un clavo ardiendo en ese momento. Un festival de gore y venganza del que salir feliz, relajado y con fuerzas para la espera hasta las próximas vacaciones.