1500 juegos indie por 5 dólares en un 'bundle' contra las injusticias raciales: seleccionamos algunos de los títulos imprescindibles

Desde el fin de semana, el Bundle for Racial Justice and Equality del repositorio y tienda de juegos independientes y experimentales itch.io no ha parado de crecer. Su propósito inicial era el de recaudar 500.000 dólares, que consiguió en unas horas. Llegaron a su segundo objetivo, el de un millón, y ahora se proponen alcanzar los cinco millones. Posiblemente lo consigan, porque quedan cinco días por delante en el momento de escribir estas líneas.

También han ido creciendo los juegos incluidos en el pack: tras los algo más de setecientos juegos iniciales, todos donados por sus creadores, otros estudios y programadores se han sumado a la iniciativa, y hay ya casi 1500 títulos incluidos en el bundle. Para conseguir los juegos, disponibles en descarga directa en la propia web de itch.io, solo hay que aportar un mínimo de 5 dólares.

El dinero recaudado va directo en su integridad a dos asociaciones, NAACP Legal Defense and Educational Fund y Community Bail Fund, que protegen a la comunidad negra de la brutalidad policial y sirven como fondo para financiar procesos legales abiertos contra la gente detenida durante las protestas que aún están en marcha. Una extraordinaria causa vinculada al movimiento 'Black Lives Matter' y una oportunidad estupenda para hacerse con una buena cantidad de juegos de creadores comprometidos con la lucha contra el racismo.

Pero más de mil juegos son muchos, verdad? No te preocupes, que venimos con el balón de oxígeno para recomendarte algunos de los títulos más destacados, premiados o elogiados del bundle. Esta es la crema de un pack necesario.

Beacon

Un roguelike de acción y exploración con niveles generados de forma aleatoria y entornos futuristas. Cada muerte te permite mejorar a tu personaje con casi infinitas variedades de armamento y configuración de habilidades y capacidades. Un título virtualmente infinito y muy desafiante.

Catlateral Damage

Un simulador de gato demente en primera persona cuyo objetivo es tirar todos los objetos que sea posible de las baldas antes de que el dueño vuelva a casa. Existencialismo felino, un montón de gatos por desbloquear y niveles generados de forma procedural, en lo que nos parece un perfecto empleo de la tecnología.

Heavy Bullets

Una de esas ideas que si apareciera en un blockbuster sería saludada como revolucionaria, y que aquí es la esencia de un título duro y divertido: un FPS de munición limitadísima, pero donde las balas son tan pesadas que caen al suelo después de impactar. Elementos roleros, permamuerte y una estética fluorescente deliciosa.

The King's Bird

Un diseño absolutamente evocador es la esencia de este juego de plataformas de espectacular atmósfera y una mecánica basada en el vuelo que hace que la exploración de los intrincados niveles, salidos de un cuento de hadas onírico, sea toda una experiencia. Una auténtica maravilla.

Minit

Uno de los juegos más populares del bundle, al que quizás hayas jugado en su versión móvil. Su estética vintage en blanco y negro pixelado es la superficie de una mecánica exigente pero accesible, en la que el protagonista muere cada sesenta segundos pero tiene que arreglárselas para explorar y avanzar en su aventura. Una mezcla única entre un Zelda apacible y el rogu**elike más cruel.

Night in the Woods

Una estética ambigua, a medio camino entre la pesadilla perversa y el cuento infantil, puzles, aventura y plataformas. Pero sobre todo, un aclamado guión acerca de un joven que tiene que readaptarse a la vida en el pueblo donde se crió, en una historia llena de dobleces oscuras y para adultos, que convirtió a este juego en uno de los favoritos de la crítica en el año 2017.

Night of the Consumers

Delirante y feísta, desastrado y muy punk, esta crónica de una pesadillesca jornada como reponedor y asistente en unos grandes almacenes rebosantes de voraces clientes descerebrados está a medio camino entre 'Trabajo Basura' y 'Dawn of the Dead'. Hiperrealista en su demoledor surrealismo.

Overland

La gente de 'Night in the Woods' nos brinda este juego de estrategia y sigilo por turnos de ambientación post-apocalíptica y, de nuevo, estética incomparablemente única. Un juego que presta tanta atención a la historia como a la mecánica, y que hace de Finji un estudio al que, definitivamente, seguir muy de cerca.

Oxenfree

Una aventura tradicional de misterio e investigación con un grupo de adolescentes que van a una isla a correrse una juerga y desatan fuerzas más allá de su alcance. Enteramente basada en diálogos y en las decisiones que tomamos para seguirlos y con un excelente trabajo de voces y ambientación.

Reky

Un sofisticado, relajante pero muy complejo puzle abstracto, donde el viejo desafío de mover elementos de un circuito para abrir una vía que nos permita llegar hasta la meta adquiere nuevas dimensiones y dificultades. 96 puzles, un componente arquitectónico muy acentuado y una estupenda banda sonora ambient, lejos de los atronadores juegos de acción.

A Short Hike

Si has explorado a fondo 'Animal Crossing' pero tienes más ganas de deambular por islas, 'A Short Hike' te propone una suave mezcla de puzles y aventura pero, sobre todo, exploración de una isla desarrollada en un magnífico estilo poligonal de baja definición. Un juego sin objetivos claros ni urgentes más allá del mero disfrute de la observación y el descubrimiento.

Super Hexagon

Seguro que ya has jugado a 'Super Hexagon', y si no, date cuenta amiga: estás jugando a los juegos incorrectos. Una maravilla pixelada y febril que exige reflejos impecables para avanzar por un laberinto de hexágonos que se dirigen hacia ti a velocidad infernal. Tan sencillo como imprescindible, y más bello que la Victoria de Samotracia.

Tonight We Riot

En una distopía futura pero muy reconocible está ambientado este juego de acción directa callejera en la que controlarás a una horda de manifestantes en su choque con la policía. Como un yo-contra-el-barrio tradicional, pero el barrio eres tú, y en vez de dirigir al mazas de turno, pilotas las voluntades de una comunidad de graciosos revolucionarios pixelados.

Wheels of Aurelia

Una magnífica aventura con una ambientación incomparable: la convulsa Italia de los años setenta. Es un juego de conducción, pero también de diálogos con los copilotos y de exploración de posibilidades recogiendo autoestopistas que conforman un catálogo de personajes delirante. Una rareza completamente obligatoria.