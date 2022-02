13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Raised by Wolves', 'Moonfall', 'Dying Light 2' y mucho más

La luna se nos cae encima, pero no es lo único que nos pasa. Nos adentramos en una colonia atea, combatimos el apocalipsis zombi con parkour y nos flipamos con las Pussy Riot. Francamente, aquí el que se aburre es porque quiere, pero si la intención era esa, estos 13 planes te lo van a poner complicado. Allá va nuestra agenda de estrenos, series, videojuegos y lecturas para los dos días que tienes por delante.

'Raised by Wolves' T2

Segunda temporada de una de las series más asilvestradas e inclasificables de la ciencia-ficción actual. Estéticamente no se parece a nada, argumentalmente es una mezcla de 'Yo, robot' en clave lisérgica y las partes sin bichos de 'Alien', y en esta nueva tanda de episodios da un viraje hacia nuevos escenarios: una colonia de ateos donde Madre y Padre pueden seguir intentando demostrar su valía para criar pequeños hijos de fanáticos religiosos.

Puedes verla en HBO Max

'Moonfall'

Aunque para disparate, esta nueva apuesta catastrófica del experto Roland Emmerich, que deja sus propias '2012' y 'El día de mañana' convertidas en dramas suecos intimistas comparados con esta demencial historia en la que la Luna se precipita a chocar con la Tierra. El motivo es solo una de las sorpresas de esta película con cohetes de la NASA surfeando tsunamis, y que ofrece dos horas de desconexión absoluta del más mínimo sentido común. Ahí es nada.

Ya en cines

'Kid Cosmic' T3

Una de las series de animación más estimulantes de Netflix, obra del gran Craig McCracken, creador de 'Las Supernenas', llega a su tercera temporada. La protagoniza un niño que vive en un pueblo de la América profunda y que tiene la oportunidad de convertirse en un superhéroe gracias a unas gemas que le otorgan poderes. Él y el resto de los habitantes del pueblucho donde vive, claro, transformándose en un grupo de variopintos y disparatados héroes galácticos.

Puedes verla en Netflix

'Maligno'

James Wan no es infalible, al menos no en recaudaciones: su última película, 'Maligno', se hundió en taquilla y no pudo convertirse en una nueva 'Saw', 'Insidious' o 'Expediente Warren'. Sin embargo, estamos ante una auténtica y muy saludable locura que mezcla elementos de giallo, de película de mutantes (tanto 'Basket Case' como los 'X-Men') y de thriller noventero. Un batiburrillo irregular pero memorable, con una historia de crímenes imposibles y traumas fuertecitos que conviene revisar con el volumen al once.

Puedes verla en HBO Max

'El estafador de Tinder'

Felicity Morris, directora del documental-sensación de hace un par de años sobre internet en Netflix, 'A los gatos, ni tocarlos', vuelve a la carga con otro documental sobre los nuevos tiempos y las nuevas identidades digitales planteado como si fuera una película de suspense. En este caso, cuenta en primera persona la historia de varias mujeres que fueron seducidas por un estafador que se hacía pasar por el heredero de un imperio de diamantes, pero que acabó revelando una cara mucho más oscura.

Puedes verla en Netflix

'Dying Light 2: Stay Human'

Mundo abierto, zombis, apocalipsis y parkour. Una combinación ganadora que vuelve en una esperada secuela que mejora todo aquello que convirtió a su precedente en un éxito sorpresa. La gran novedad en esta ocasión es el juego cooperativo para cuatro jugadores, que permite jugar la campaña entera, de más de veinte horas (eso solo la principal, que se habla de 500 para completar todas las misiones secundarias), en amor y compaña con hasta tres amigos.

Disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X/S

'Humble Bundle: Myst'

Si lo tuyo son los puzles peceros de pura cepa, seguro que hay un lugar reservado en tu corazoncito para la saga 'Myst', un auténtico éxito en su día cuya mayor virtud ahora es que ha quedado deliciosamente pasado de moda. Gráficos hiperrealistas, como de portada de Mike Oldfield, puzles durísimos y rozando lo inexpugnable... este Bundle, al que puedes acceder pagando lo que quieras (aunque hay que aportar más de la media para llevárselo entero) tiene la saga al completo y unos cuantos títulos más, influidos por el clásico, hasta un total de 12 juegos.

Consigue el Humble Bundle aquí

'Life is Strange: Remastered Collection'

Un recopilatorio que incluye tanto el juego original como su precuela, 'Before the Storm'. Entre las novedades están un retoque de personajes y escenarios, con especial atención a las expresiones faciales. Llega el momento de volver a Arcadia Bay una y otra vez, cuando una estudiante de fotografía descubre que tiene el poder de viajar a través del tiempo, rebobinando hacia atrás y produciendo un efecto mariposa que permite cambiar el presente con sus acciones en el pasado.

Disponible para PS4, Xbox One, PC y Stadia

'The Waylanders'

Después de un retraso que movió la fecha desde la inicialmente planeada de noviembre del año pasado, llega al fin este esperado RPG gallego de Gato Salvaje, que fusiona los mundos de fantasía con la mitología celta. Tiene, además el añadido de los viajes en el tiempo: podremos movernos entre los tiempos de los celtas y la Edad Media, permitiendo a los jugadores encontrarse con versiones futuras y pasadas de sí mismos.

Disponible para PC

'Fungifuturismo' (Jimena Jurado)

No toda la poesía va a ser Pablo Neruda. Jimena Jurado nos ofrece aquí una historia en verso acerca de un patógeno que comienza a extenderse por México, en busca de distintas especies vivas a las que parasitar. Y de paso, provocarles alucinaciones y estados delirantes. Una obra poética única, que mezcla el habla popular y el lenguaje científico, las historias de ciencia-ficción clásicas y el collage urbano, para dar pie a un libro que desafía toda clasificación.

'Fungifuturismo' (Pequeño Laboratorio Alternativo)

'La Enciclopedia Galáctica' (VV.AA.)

Ramón Peña, Alejo Cuervo, Julián Díez, David Langford y Rodolfo Martínez unen fuerzas para componer un homenaje a Isaac Asimov que recorre el ciclo completo de la Fundación y los robots, es decir, el grueso de las obras maestras del influtente autor de ciencia-ficción. Incluye cronología de Asimov y su obra y una auténtica enciclopedia de la que el mismísimo Hari Seldon estaría orgulloso.

Puedes comprarlo en Gigamesh

'Becky Riot' (Mariano Pardo)

Auténtica tragedia adolescente cargada de ternura y de dilemas muy actuales para un retrato nada nostálgico de la juventud, y que recuerda a clásicos del género como 'Ghost World'. Becky está pasando por una etapa un poco caótica, entre el bullying y la separación de sus padres, pero un vídeo de Pussy Riot y un simple pasamontañas le hace ver la luz. Ahora se van a enterar de lo que supone cabrear a una adolescente cínica a la que todo el mundo desprecia.

'Becky Riot' (SILLON OREJERO)

'El hombre transparente' (Javier Moreno)

¿Es el algoritmo el auténtico rey de todo lo que nos rodea? Este ensayo analiza cómo el capitalismo ha derivado en una transformación de cómo nos vemos a nosotros mismos, hasta llegar a lo más íntimo que tenemos: nuestros deseos. Así, analiza la figura del hombre transparente, que es en lo que hemos quedado en estos tiempos de extracción continua de datos por parte de las redes y plataformas, donde hemos quedado como mera correa de transmisión del big data