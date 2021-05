11 documentales sobre ciencia y tecnología que puedes ver gratis (y legalmente) en Internet

Internet está lleno de sabiduría... y documentales. En prácticamente todas las plataformas de pago se puede acceder a programas que analizan los vericuetos más oscuros del mundo actual. Pero esos ya os los sabéis: hoy nos adentramos en plataformas que de forma legal y gratuita ponen parte de su catálogo a tu disposición. Ecología, informática, medicina, videojuegos... todo lo que te gusta sin soltar un duro.

'Homo Digitalis'

Siete episodios de un interesante documental sobre cómo la revolución digital ha transformado al ser humano. Salud, entretenimiento, trabajo, relaciones personales... todo el espectro de emociones, costumbres y actividades marcadas por las pantallas son explicadas en esta serie de episodios que son casi píldoras de menos de diez minutos, perfectas para el consumo instantáneo.

'Art of Gaming'

Casi cincuenta episodios de alrededor de diez minutos cada uno en el que expertos de todo tipo (de bloggers y periodistas a jugadores profesionales o teóricos del medio) hablan de distintos aspectos de los videojuegos. Desde elementos como las puertas o los inventarios a los diversos géneros y su historia, pasando por las formas de entender un entretenimiento tan diverso como modos hay de aproximarse a él, todo ello revisando en cada episodio títulos clave del medio.

'Europe Time Machine'

Otra producción del canal Arte, cinco piezas documentales sobre el proyecto de digitalizar el patrimonio europeo a través de la desmaterialización de los archivos de ciudades como Amberes, París o Budapest. Temas esenciales para el futuro del continente como la inteligencia artificial, el big data, la fotogrametría o la digitalización de mapas antiguos se dan cita en una serie acerca del trabajo oculto que tiene lugar en los entresijos de las grandes urbes.

'Tres grados para el colapso'

El apartado de documentales de TVE 'A la carta', por desgracia, no tiene sección de tecnología, pero se pueden encontrar espacios tan interesantes como esta entrega del programa 'Novéntame otra vez', en el que se revisan hitos sociales y culturales de esa década, poniéndolos en contexto. En este caso, se recuerda el nacimiento de cierta conciencia ecologista cuando se rompió una presa de residuos tóxicos en Aznalcóllar, Sevilla. El principio de una concienciación que necesita ir a más porque, como dice uno de los invitados al programa, “la vida en el planeta Tierra es incompatible con tres grados más de temperatura media''.

'Backup'

Con producción de TVE, esta serie de documentales sobre delitos informáticos habla con expertos en ciberdelincuencia y con víctimas, en breves episodios que dan una idea general bastante aproximada de los peligros de internet y cómo prevenirlos. Robo de datos, grooming, bullying, ciberestafas, hackeos... todo ello analizado con una estética rápida y actual perfecta para introducirse en el tema.

'Synthetizados'

El documental 'The Rise of the Synths' es un completo repaso a la música de sintetizador desde los pioneros en los setenta y el éxito multitudinario en los ochenta a la última modernización del sonido. Esta curiosa web revisa algunos de los nombres principales que salen en el documental con breves vídeos y un montón de playlists. Más que un documental, una carretada de información sobre uno de los fenómenos musicales clave de los últimos años.

'Detrás del juego'

Uno de los documentales más relevantes sobre la industria del soft en España, realizado por Marina Amores y Xabier Pou, y que entrevista a decenas de responsables de distintos estudios de programación de España, cómo crecieron y cómo han llegado al momento actual. Como el documental es de 2014, parte de la información ha quedado anticuada, pero es perfecto para hacerse una idea de cómo evolucionaba la industria hace solo unos pocos años.

'La higiene a lo largo de la historia'

Un curioso documental que revisa la historia de la higiene, o como la llamaban los griegos, "el arte de la salud". Protección contra las enfermedades, hábitos culturales, rituales sociales, aplicación cotidiana de los conocimientos médicos y científicos y hasta ideologías políticas: todo se ha reflejado en las prácticas de la higiene, y este documental analiza su historia y evolución.

'Turning Point'

Documentary+ es una plataforma de documentales gratuitos que tiene un solo problema: sus contenidos están solo en inglés. Pero si te defiendes con el idioma puedes encontrar títulos tan interesantes como este "Punto de giro" que habla del Alzheimer y sus peligros: la ausencia de una cura contrasta con la investigación intensiva que se hace de sus síntomas, y aquí se analizan los últimos avances en su tratamiento.

'La estrella más misteriosa del universo'

A estas alturas no hace falta que te presentemos las charlas TED ni que te hablemos de lo asequibles e inmediatos que consiguen hacer temas muy áridos. Su web está rebosante de vídeos, a menudo subtitulados en español, y hay montones de temas en los que picotear. Por ejemplo, esta charla sobre un cuerpo celeste de mil veces el tamaño de la Tierra y que nadie sabe qué es. La astrónoma Tabetha Boyajian lo usa de punto de partida para hablar de cómo la ciencia hace hipótesis cuando se enfrenta a algo que desconoce por completo.

'Explained - La crisis mundial del agua'

Netflix está surtidísima de documentales, pero tiene el grave inconveniente de ser de pago. Sin embargo, la propia plataforma ha subido a Youtube algunos de sus programas en una lista de reproducción donde hay títulos tan atractivos como el documental de naturaleza 'Our Planet' o las píldoras divulgativas coproducidas con Vox (la web, claro) 'Explained'. Esta última serie tiene piezas tan interesantes como ésta, sobre la amenaza de futura escasez de agua a nivel planetario a la que nos enfrentamos.

