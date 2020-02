Zero desvela su nueva moto eléctrica SR/S: hasta 200 km/h y una autonomía que puede llegar a 320 kilómetros

En movilidad eléctrica quien más protagonismo se está llegando es el coche. No obstante no es el único vehículo que está realizando una transición para dejar atrás los motores de combustión, también ocurre con las motocicletas por ejemplo. Uno de los fabricantes más prometedores en este aspecto es Zero, que acaba de presentar un nuevo modelo a su línea de motocicletas eléctricas.

Justamente hace un año por estas fechas Zero presentó su Zero SR/F. Una motocicleta que por diseño y funciones parecía una respuesta directa a la Harley eléctrica pero a un precio más barato. Durante este año en Zero han trabajado para pulir su idea de moto eléctrica y de ahí ha salido la nueva Zero SR/S.

Más aerodinámica, más autonomía

El cambio más evidente que encontramos entre la Zero SR/F y la Zero SR/S es en su carenado. Ahora pasa a ser más aerodinámica acercándose más a una moto de carreras y dejando de exponer tantos componentes internos como la Zero SR/F. El fabricante indica que este nuevo diseño también ofrece una "experiencia de conducción más cómoda".

Entrando en especificaciones más concretas, se mantiene el motor eléctrico ZF 75-10 y la batería de iones de litio de 14,4 kWh del modelo anterior. La fuerza total que saca el motor es de 110 caballos y un torque de casi 190 nm. En cuanto a velocidad máxima, el fabricante indica que se llega a unos 200 kilómetros por hora y se consiguen hasta 5.000 rpm en la tracción trasera. El fabricante explica que la aerodinámica de la moto permite que al agacharse el piloto mejore la eficiencia en un 13% respecto a la Zero SR/F.

Como todo vehículo eléctrico que se precie, trae una serie de tecnologías y funciones de software para optimizar la motocicleta. Equipado con el sistema operativo Cypher III de la marca, puede gestionar y llevar un control del estado de la motocicleta. El sistema operativo se actualiza y ofrece las últimas funciones durante dos años, que es lo que se ofrece gratuitamente para los clientes.

Modelos y configuraciones de Zero SR/S

Al igual que ocurría con la Zero SR/F, la nueva Zero SR/S está disponible en diferentes modelos y configuraciones a escoger. Por un lado es posible escoger entre un modelo Estándar y uno Premium y por otro lado es posible añadirle o no un Power Tank que aumenta la autonomía de la moto.

La versión Premium mejora con respecto a la Estándar añadiendo mejoras manillares y sobre todo capacidades de carga superiores. Puede cargar hasta un 95% de la batería en dos horas con un cargador de 6 kW y usando un cargador de carga rápida de 12 kW este tiempo se reduce a media hora. El modelo Estándar por su parte necesita cuatro horas para la carga normal con un cargador de 3 kW y algo más de una hora para la carga rápida con uno de 6kW.

¿Qué hace el Power Tank exactamente? Es una batería extra que se pude añadir a la Zero SR/S para aumentar su autonomía. Por defecto la Zero SR/S trae una autonomía de 260 km en ciudad, 130 km en carretera y 175 km combinado. Con el Power Tank esa autonomía pasa a ser de 320 km en ciudad, 165 km en carretera y 220 km combinado. De todos modos son cifras que varían por multitud de factores, como el entorno o el peso sobre la moto.

Zero indica que ya han comenzado a enviar la nueva Zero SR/S a los distribuidores con los que se ha asociado. De momento no hay precios oficiales en euros y para España, pero sí en dólares y antes de impuestos. La versión Estándar llega por 19.995 dólares, la versión Premium por 21.1995 dólares. Por otro lado el Power Tank se puede adquirir por 2.895 dólares adicionales. La moto está disponible en azul y gris.

