Una impresión 3D de altos vuelos: el Boeing 787 Dreamliner integrará piezas de titanio impresas en 3D

Del Boeing 787 Dreamliner hablamos no hace mucho debido a que entre otras características diferenciales incorpora ventanas algo mayores que las convencionales. Pero otro aspecto en el que la compañía pretende innovar (y ahorrar) es en su construcción, dado que la idea es imprimir las partes estructurales de titanio.

El fabricante de aviones ha contratado los servicios de Norsk Titanium, empresa dedicada a la fabricación de partes de titanio para aeronáutica y otros campos, para que se impriman en 3D dichas piezas. De este modo buscan reemplazar las que se fabrican de manera tradicional, siendo la primera compañía que volará con piezas metálicas impresas en 3D con la aprobación de la FAA.

Esta impresión 3D (o como la empresa denomina "Rapid Plasma Deposition) de piezas de titanio pretende ser otra característica innovadora (y de marketing) para este avión, pero sobre todo es, como decíamos, una medida para ahorrarse un pico en la construcción de cada unidad. Según recoge Reuters, Chip Yates (vicepresidente de marketing de Norsk Titanium) asegura una reducción de costes de entre 2 y 3 millones de dólares por cada avión (de los 265 millones de dólares que cuesta cada unidad).

Eso sí, cuando el número de partes impresas sea mayor a partir de 2018, porque de momento el número de componentes que tienen la aprobación del organismo regulador (desde el pasado mes de febrero) son en total cuatro. La empresa espera que la FAA apruebe las propiedades del material y el proceso de producción a finales de este año, de modo que la empresa pueda fabricar "cientos de piezas para cada Dreamliner" (es decir, que cada pieza no requiera una aprobación, sino que esté aprobado todo el proceso).

Shipping sets of 4 of these beauties to @boeing in May for each #Dreamliner to fly off their line. Photo: 1/2 RPD and 1/2 finish machined! pic.twitter.com/lC0Q0jxchC