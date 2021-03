No es un juguete, es el próximo lanzamiento de Canoo: su pickup completamente eléctrico promete una potencia de hasta 600 caballos

Si nos llamó la atención el llamativo diseño del Cybertruck de Tesla, lo que se avecina por parte de Canoo no se queda atrás. El diseño de la camioneta que prepara esta compañía llama mucho la atención, aunque el nombre que han confirmado no nos parezca demasiado espectacular: Canoo pickup truck (lo cual es bastante lógico, por otra parte).

La empresa fue fundada en diciembre de 2017 y según dicen cuentan con trabajadores con experiencia en BMW, Tesla, Uber, Audi, Lyft, SpaceX y Mini entre otras. Y la verdad es que viendo los diseños de los coches eléctricos que ya ha presentado y sabiendo eso, no nos extraña que haya ADN de la estética del Cybertruck en varios de ellos.

Adiós a los ángulos

Se trata de un pickup totalmente eléctrico que destaca por su capacidad de carga, según han especificado en el comunicado en el que ya anuncian los plazos esperados de distribución y algunas características. Es un vehículo de 4.69 x 1,98 x 1,92 metros, algo más si tenemos en cuenta la extensión del maletero (5,4 metros).

La idea es que pueda servir para cargar elementos grandes, como "una lámina de contrachapado de 1,2 x 2,4 metros", como citan específicamente en su comunicado. Habrá dos combinaciones de motor a elegir, bien trasero o bien dual.

También hay un espacio de carga (más pequeño) en la parte frontal, que es quizás lo que más destaca en cuanto a la estética peculiar de este vehículo. No tiene morro: es un frontal completamente plano y, aunque hiciésemos referencia al Cybertruck por lo extravagante, en este caso no hay nada de ángulos. Es una cabina totalmente curva y suavizada (como la de un camión de juguete).

El maletero es modular y tiene una capacidad de carga de hasta 817 kilogramos. La parte trasera tiene una superficie de 1,627 x 1,817 metros (con la extensión: 1,627 x 2,6 metros) y hay LEDs que la iluminan perimetralmente, además de la iluminación habitual de un automóvil.

En los interiores vemos que por ahora no se ven grandes pantallas táctiles como solemos ver especialmente en los vehículos más nuevos y eléctricos, algo que no detallan y que bien puede ser porque el modelo de producción sí la llevará, porque será opcional o bien porque no la incluyen, como también decidieron en Mazda. Lo que sí vemos es un volante cuadrado, algo que tampoco es demasiado habitual.

En cuanto al motor, prometen hasta 600 caballos de potencia. Funciona con la plataforma para vehículos eléctricos propia de la compañía, de la cual destacan que integra sus componentes de la manera más plana posible y que al no exigir tanto espacio como las tradicionales han podido encajarla sin quitar tanto volumen a otras partes.

Atendiendo a la autonomía, prometen hasta 322 kilómetros, sin especificar con qué configuración de motor se ha calculado esto. De ser así, estaría por debajo de lo que dijo Tesla de su Cybertruck (desde 408 kilómetros).

El resto de especificaciones, según dicen, se harán públicas a medida que se acerque el momento de la producción. Por ahora parece un digno aspirante a rival del Ford F-150 eléctrico o el Hummer EV, ambos prometiendo ser potentes y completos pickups.

Aunque la marca, aún no demasiado conocida, tiene el terreno algo más plano desde que Nikola parase el desarrollo de su pickup eléctrico, el cual podría haber sido otro rival. Los de Canoo además anunciaron que colaborarían en el desarrollo de una nueva plataforma para vehículos EV con Hyundai, la cual según explicaron veremos en algunos modelos de Hyundai y Kia.

Veremos si cumplen con su palabra y las entregas empiezan en 2023. Según el fabricante la reserva se abrirá en el segundo trimestre de 2021, así que en teoría ya queda menos para ello si nos interesa este peculiar pickup, aunque en el vídeo matizan tanto lo de que "está diseñado para América" quizás por ahora no se lancen al mercado internacional, habrá que ver.

Imágenes | Canoo