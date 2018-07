Una moto con motor de avión y ruedas de un metro de diámetro: así rugen la TMC Dumont y sus 300 caballos

Hay híbridos pensados para un futuro sin motores de combustión y otros... Para ser algo muy llamativo y único. A eso han jugado con la TMC Dumont, una motocicleta con motor de avión un poco al estilo de la moto de Batman en 'El caballero oscuro', pero que es totalmente real y funcional.

La peculiar estructura se acompaña también de un rugido también bastante llamativo a su paso por la calzada, consecuencia del motor reutilizado que monta. Un motor Rolls Royce fabricado para aviación en los años sesenta, que ahora renace a lomos de esta moto que no parece muy práctica, pero que se trata de un producto único en su especie.

300 caballos para volar por el asfalto

La idea se le ocurrió a Tarso Marques, un ex piloto de Fórmula 1 que ha sido tetracampeón mundial de personalización de motos. Siendo así no es de extrañar que la TMC Dumont tenga un diseño tan llamativo, con dos ruedas de casi 1 metro de diámetro (36 pulgadas).

La potencia la ponen los 300 caballos (224 kilovatios) de un motor para avión de seis cilindros en horizontal correspondiente a los Teldyne Continental que Rolls Royce fabricó en los años 60. Aunque Marques ya lleva algunos trabajos de restauración, no puede decirse que el diseño de la TMC Dumont sea vintage, y aunque no suene como un avión en su marcha silenciosa tampoco es:

El proceso de construcción puede verse en parte muy resumido en un vídeo de unos tres minutos que Marques subió a su canal de YouTube.

Un nombre de altos vuelos (quizás también un precio)

Hace un tiempo hablamos de que Harley-Davison confirmaba que lanzarían una moto eléctrica en 2019, y quizás lo lógico sea pensar que el camino que tomarán los fabricantes con más tiempo sea éste, el de adaptarse a las que parecen las fuentes energéticas del transporte del futuro. Pero eso no significa que siga habiendo proyectos con motores de combustión como éste, si bien aquí no se tira de una moto antigua, sino de un motor de avión rehabilitado para ir por carretera y sobre dos (grandes ruedas).

Con la forma que tiene recuerda un poco a esa moto de 'El caballero oscuro' que decíamos al principio, aunque réplicas de película ya hemos visto (y eléctricas). Aunque la motivación de Marques para sus creaciones y crear su propia marca es crear productos que se diferencien por ser exclusivos y de alta categoría sin renunciar al estilo y la satisfacción en el rendimiento, según indica en su web.

La TMC Dumont debe su nombre a Alberto Santos-Dumont, pionero de la aviación y originario del mismo país que el ex-piloto de F1, donde se le considera el "padre de la aviación". Sin duda se trata de un homenaje curioso, pero lo que no sabemos es si Marques lo pondrá a la venta y por cuánto (no hay precio en ninguno de los productos que se exponen en la web, aunque sí sus clientes, como Rubens Barrichello, también ex-piloto de F2), aunque dado lo único del vehículo no parece que vaya a ser una ganga.

