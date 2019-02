EL mítico SEAT 600 resucita en forma de un coche eléctrico, el e600

Ríete tú de Nintendo y sus consolas retro, porque una nueva tendencia podría aprovecharse de la nostalgia pero en el mundo del motor: el legendario SEAT 600 pronto estará disponible de nuevo, pero lo hará como un coche 100% eléctrico.

El modelo e600 será producido por Little Electric Cars y comercializado por Movelco, y aunque no hay detalles sobre su autonomía, potencia o precio puede que estemos ante el inicio de una tendencia muy llamativa: recuperar la estética de coches míticos transformándolos en eléctricos.

Convertir coches clásicos en coches eléctricos parece una ideaza

Según los responsables de Movelco el e600 está ya listo y se presentará en la feria Motortec que se celebra del 13 al 16 de marzo en IFEMA, en Madrid. Su comercialización se iniciaría en abril, puesto que este modelo ya tiene todas las licencias necesarias.

El SEAT 600 volvería por tanto a la vida con una combinación muy llamativa: los responsables de Little Electric Cars han mantenido el diseño externo, pero han transformado totalmente su interior -y sobre todo, su sistema de propulsión- para integrar un tren motriz totalmente eléctrico.

De hecho este modelo es tan solo una demostración de lo que este fabricante y las comercializadoras Movelco y Recalvi han preparado: un sistema que permite convertir coches clásicos en modelos eléctricos.

No parece no obstante que esa transformación se vaya a realizar de forma masiva, sino que la empresa la orienta a procesos bajo pedidos y a demanda del cliente interesado. Queda por tanto saber no solo el precio del e600 cuando lo pongan a la venta, sino las unidades de las que disponen y que seguramente generen un interés espectacular.

Quizás los grandes fabricantes debieran tomar nota. En Mini ya lo hicieron en 2018 cuando convirtieron un modelo original en uno eléctrico, pero puede que asistamos a la resurrección de otros modelos clásicos que aprovechen esos diseños del pasado para traerlos al presente reconvertidos a coches eléctricos.

Como indican nuestros compañeros de Motorpasión, seguro que novias no les faltan a esos modelos originales reconvertidos a eléctricos.

