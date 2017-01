Las energías limpias pueden triunfar en el Dakar: Acciona 100% es el primer coche eléctrico que termina la prueba

Sea Dakar africano, o sea americano, estamos ante una prueba impresionante para cualquier tipo de vehículo, también para sus pilotos. Demostrar que un coche eléctrico puede estar ahí terminando el recorrido completo, ya es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que es la tercera vez que lo intentan.

Por si no conocíais la hazaña, os contamos un poco más sobre el vehículo, el Acciona 100% EcoPowered EV, que con sus baterías y cargadores se ha comido el recorrido completo: desde Asunción a Buenos Aires, pasando por La Paz, con algunas etapas más de 500 kilómetros.

No, el “Acciona” no es capaz de tragarse esas etapas de una vez, sus baterías de 150 kWh le permiten hacer 200 kilómetros de una tacada, en las mejores condiciones. Las pruebas que podían realizar de una vez, las hacían, las que no, pues había que establecer puntos de carga donde se quedaban una hora parados, abasteciéndose de energía eléctrica con "carga rápida".





Tras conseguir superar los 9.000 km de la prueba, el vehículo eléctrico ha quedado en el puesto 57 de su clasificación

Baterías modulares

En cuanto a potencia, pues su motor de 250kW - son unos 340CV - parece de sobra para mover un buggy diseñado para albergar un sistema de baterías modular.

Sí, los 150kWh están repartidos en pequeños paquetes, como si de baterías de móviles se tratara, que se pueden sustituir de forma independiente. El año pasado solo se rompió una de las 15.840 "pilas" que componían la batería.

Los desarrolladores no tienen problema en decir que las baterías de su coche son de tipo Tesla, de hecho tienen origen Panasonic y tecnología similar. Adicionalmente hay un techo solar con 100W que sirve para dar vida a la electrónica del vehículo.

¿Un futuro con competiciones con coches eléctricos? No a todo el mundo le gustará, pero los pasos se están dando

El equipo es español, pero los dos tripulantes son argentinos - Ariel Jatón y Germán 'Tito' Rolón -, juntos llevan cinco años desarrollando este proyecto 100% eléctrico que ha llegado a su primer éxito justo en la edición más dura del Dakar en Sudamérica.

La historia del Dakar es amplia con 39 ediciones, más de 18.000 vehículos de todo tipo han pasado por sus trayectos africanos y americanos, pero este Acciona 100% será recordado como el primer eléctrico que terminó la prueba.

El futuro se presenta apasionante con las competiciones eléctricas, os hemos hablado de Formula E, Roborace, o Electric GT. El año que viene tendremos una nueva oportunidad de verlos en el Dakar, y si es posible, serán más competitivos sin derramar una gota de combustible, o emitir una partícula contaminante.

