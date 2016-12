La tercera generación de Supercargadores Tesla subirá de los 350kW, será independiente de la red eléctrica

Nos tenemos que tomar muy en serio las redes sociales de Elon Musk, el jefazo de Tesla Motors las utiliza para informar sobre demasiadas cosas, a veces nos adelanta detalles que tienen que ver con el futuro de sus compañías. Hace unas horas estuvo respondiendo a algunos usuarios en Twitter y de ahí podemos conocer un poquito más sobre los ‘Superchargers’ del futuro.

Para el que no sepa lo que es una estación ‘Supercharger’ de Tesla Motors hay que comentar que son lugares de carga rápida para los usuarios de los coches de la casa americana. Es uno de los pilares de la estrategia de Tesla, con un servicio que se planteó inicialmente como gratuito, incluido en los más de 60.000 euros que cuesta uno de sus vehículos.

La gracia de este tipo de estaciones está obviamente en la tecnología empleada, pero también en la distribución en forma de red a lo largo de la geografía en la que se quieren expandir.

Más que tener una plataforma de carga rápida al lado de casa, la idea es la de crear una malla de estaciones de forma que con la autonomía normal de un vehículo Tesla se pueda ir saltando de una a otra y recorrer grandes territorios.

Una vez entendido, vamos al lío, a lo que nos ocupa: la nueva generación de ‘Supercargadores’ de Tesla van tomando forma, y van a tener una potencia de carga superior a los 350kW. Os recordamos que el sistema actual es capaz de ofrecer alrededor de 145 kW, aunque tengo entendido que Tesla lo tiene restringido a 120 kW en el uso real.

Esa es la misma cantidad de energía en la que se mueven las iniciativas importantes que se están montando en Europa, como Ultra-E, en la que están metidas nombres como Volkswagen, BMW o Renault. Estos fabricantes quieren colocar a medio plazo unas 400 estaciones de carga en Europa.

@FredericLambert A mere 350 kW ... what are you referring to, a children's toy?