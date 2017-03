La estadística convence a Chicago, que dejará pasar semáforos en rojo 0,3 s (y no 0,1 s) después

Dos décimas de segundo pueden parecer algo insignificante, pero pueden suponer la diferencia entre que tengas o no una multa si te pasas el semáforo en rojo en Chicago. En esta ciudad acaba de aparecer un estudio estadístico que ha analizado precisamente cuál sería el margen aceptable para que los conductores se pasen ese semáforo en rojo antes de multarles.

Hasta ahora ese margen era de tan solo 0,1 segundos: si tardabas más en pasarte el semáforo en rojo los sistemas de tráfico asumían que estabas cometiendo una infracción. Ahora el estudio ha hecho que ese margen se amplíe a 0,3 segundos, algo que se estima que hará perder 17 millones de dólares a las arcas municipales de la ciudad estadounidense.

Algo más de margen para decidir si frenas... o aceleras

En el anuncio oficial de la medida se explica cómo el NUTC (Northwestern University Transportation Center) ha realizado un estudio (aquí al completo) en el que el sistema de semáforos de la ciudad ofrecería "beneficios de seguridad significativos" al incrementar ese tiempo de margen.

Según sus estimaciones, esos márgenes se sumarán a una relocalización de cámaras de seguridad para controlar que efectivamente los conductores respeten esos semáforos y nos los pasen en rojo. El estudio indica que gracias a ello habrá un 19% menos de colisiones laterales y en giros, además de un 10% menos de heridos por esta circunstancia.

Para los académicos encargados del estudio incrementar ese margen de 0,1 a 0,3 segundos es muy razonable, ya que defienden la existencia de la llamada "zona del dilema" en la que los conductores deben decidir en una fracción de segundo si frenar o continuar la marcha cuando el semáforo está a punto de ponerse en rojo.

Eso sí, aclaran los responsables de esta ciudad, "queremos incidir en que ampliar ese margen no es una invitación para que los conductores le ganen la partida al semáforo en rojo". De hecho explican que la idea con esta medida es la de "dar el beneficio de la duda a los conductores bien intencionados". Veremos si las prisas no son ahora malas consejeras y no hacen que la realidad desmienta las predicciones estadísticas.

Vía | ArsTechnica

