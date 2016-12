La conducción autónoma sustituirá a taxistas, repartidores y hasta 3,1 millones de empleos en EE.UU., según la Casa Blanca

La repercusión de automatización en el empleo es un tema cada vez más recurrente. Si hace poco volvíamos a recordar el tema de un salario mínimo universal como medida para un futuro de robots trabajadores, ahora es la Casa Blanca la que lanza su predicción sobre el impacto de la automatización en el empleo, estimando que más de tres millones de puestos actuales podrían automatizarse.

Un informe que viene tras el que se publicó en octubre sobre el futuro de la inteligencia artificial, esta vez centrado en la conducción autónoma. La institución estadounidense habla de empleos como los conductores de autobús, transportistas, etc., y no es de extrañar, visto el auge que estamos viendo en la puesta en marcha tanto de turismos autónomos como de grandes vehículos como camiones o autobuses.

Una amenaza contada en millones

Dentro de todo el trabajo que publica la Casa Blanca hay varias referencias a otros trabajos sobre la materia en cuestión entre los que se encuentra la estimación del CEA (White House Council of Economic Advisers) sobre los millones de empleos de conducción amenazados por la implantación y extensión de la AI. Calculan que entre 2,2 y 3,1 millones de empleos estarán amenazados por la conducción autónoma, detallando cuáles calculan que lo serán en mayor grado.

Puesto de trabajo Descripción Número de puestos amenazados estimados Conductores de tractores y camiones Conductores de tractores o camiones de que requieren licencia comercial y tener que descargar. 1.678.280 Conductores de camiones ligeros Camiones o furgonetas ligeras de reparto, puede requerir descargar. 826.510 Conductores de autobús escolar o clientes especiales Transporte de estudiantes o pasajeros con discapacidades y tercera edad, que pueden requerir asistencia. 505.560 Conductores particulares - 364.000 Taxistas y chóferes - 180.960 Conductores de autobús urbano e interurbano Conductor de autobús, puede requerir asistir a los pasajeros con el viaje y cobrar tasas. 168.620

En defensa de lo humano, puntualizan que aquellos en los que la labor no sea sólo conducir no estarán en peligro de desaparecer, como en el caso de llevar el autobús escolar, ya que implica cierta atención a los pasajeros (lo que sí plantean es que pueda dedicarse mayor atención a lo que no sea conducir). E indican que no se han considerado aquellos que requieren una cantidad limitada de conducción.

Es pronto, pero más vale ir calculando

Aunque los expertos de la Casa Blanca asumen que es poco probable que las máquinas puedan igualar o superar al comportamiento humano en los próximos 20 años (y que es un reto hacer una predicción exacta de cómo será este impacto), sí afirman que algunos trabajos serán más fáciles de automatizar que otros, como los que hemos visto. Algo que ya comentamos aquí al hablar de los cálculos que se hacen con respecto al sueldo mínimo para que no compense ser reemplazado por un robot en el trabajo.

En el informe se recurre a trabajos recientes realizados sobre este tema, como los de Carl Frey y Michael Osbourne, quienes hablan de que un 47% del empleo estadounidense está en riesgo de ser reemplazado por una AI en diez años. Un calculo que dista mucho del que la OCDE calculó para el mismo concepto, un 9%.

En el riesgo de pérdida de empleo por sustitución influye la educación que los empleos requieran

También influye la educación que los empleos requieran, y en este sentido vuelven a surgir los trabajos de conducción. Concluyen que las ocupaciones en las que menos nivel educativo se requiere son éstas y los relativos al cuidado del hogar, mencionando además que en ambos casos disponemos de máquinas autómatas que en mayor o menor grado logran realizar las tareas (vehículos autónomos y robots del hogar).

De ahí que desde la Casa Blanca se planteen como medidas incrementar las exigencias de educación y la formación en prácticas de los trabajos que tengan una mayor probabilidad de ser ocupados por sistemas de inteligencia artificial, así como que haya creación de empleo que respalde la destrucción.

Si los Estados Unidos fallan en la mejora de la educación infantil y en retener a los adultos con los conocimientos necesarios en un futuro con un aumento de la AI en conducción, el país se arriesga a dejar atrás a millones de americanos perdiendo su posición como líder económico mundial.

