Kar-go: el pionero (y poco convencional) coche autónomo europeo completa su primer viaje

Es el primer coche autónomo de origen inglés y una de las primeras iniciativas europeas dentro del sector. Kar-go es el coche autónomo creado por Academy of Robotics, una startup londinense que participa dentro de la incubadora de NVIDIA. Precisamente con la tecnología del fabricante de chips es como el peculiar Kar-go se ha colocado como uno de los múltiples intentos por presentar un coche autónomo funcional.

Un año después de ser presentado, ahora el Kar-go ha completo su primer trayecto, una ruta para llevar medicinas por el centro de Londres. Así es como funciona este proyecto de coche autónomo, con un diseño bastante alejado de los vehículos convencionales y con varios desafíos por delante que muestran muy bien cuál es el reto de este tipo de proyectos.

Los desarrolladores del proyecto explican que el vehículo eléctrico es capaz de moverse por la ciudad de manera autónoma gracias a su "sistema de visión único". El Kar-go es un coche pequeño, con capacidad para cargar pequeños paquetes como medicinas, objeto con los que se hizo la primera prueba. Estamos ante un coche de tres puertas, pensado para el envío de productos y no para el transporte de personas.

Por el momento las leyes actuales exigen que haya un ocupante, aunque desde Academy of Robotics prometen que el vehículo puede recorrer el camino solo. Y esto es lo que demostraron con su breve ruta entre Hounslow, Barstead y Surrey.

An autonomous vehicle called Kar-go is undergoing trials delivering medicine around London pic.twitter.com/Vb25NQQ6C0