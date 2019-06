La FAA descubre otro riesgo potencial en los Boeing 737 MAX que hará que permanezcan en tierra aún más tiempo

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha encontrado un nuevo problema en los aviones 737 MAX de Boeing. Si la compañía no tenía suficientes frentes con los que lidiar, un nuevo problema se suma a la lista para ser resuelto antes de que alcen el vuelo de nuevo. Esto va a provocar que los Boeing 737 MAX se queden en tierra aún más tiempo, ocupando hasta plazas de aparcamientos de coches.

Tal y como ha indicado Reuters, el problema apareció durante una prueba en el simulador la semana pasada. No se espera que se realicen vuelos certificados de prueba hasta el próximo 8 de julio. En una empresa con inversiones tan grandes cada hora cuenta por lo que aunque el 8 de julio no pueda parecer muy lejano, sí que lo es para una flota de aviones que no puede operar.

El caos parece ser cada vez mayor en Boeing, lo que evidentemente afecta a la empresa en su valor en bolsa. El software MCAS fue uno de los mayores responsables en los dos accidentes recientes. Sin embargo se han encontrado más problemas en el avión de Boeing, el nuevo descubierto por la FAA en los simuladores o por ejemplo el encontrado a principios de junio.

Un microprocesador que dificulta el papel del piloto en caso de fallo

Ni la FAA ni Boeing han hecho público el fallo que se ha encontrado. El proceso de examinación y pruebas de la FAA está diseñado para encontrar riesgos potenciales en el avión. En este caso no está claro cuál podría ser el riesgo, pero CNN tiene algunas pistas. Según el medio estadounidense los pilotos de la FAA encontraron un problema en un microprocesador que se activa cuando el chip falla. Este microprocesador hace que el avión apunte hacia abajo si el chip falla, lo que hace que los pilotos tengan dificultades para recuperarse en caso de fallo. Eso sí, no está del todo claro si es este microprocesador el que bloquea la recuperación.

Los aviones de 737 MAX de Boeing permanecerán en tierra por orden de las autoridades hasta que determinen que son seguros, explica la FAA. Y de momento no hay una fecha concreta para verlos surcar los cielos de nuevo. Además de la FAA, el organismo Technical Advisory Board también está evaluando de forma independiente los aviones Boeing 737 MAX para descubrir fallos y riesgos potenciales que puedan poner en peligro los vuelos.

Recordemos que en marzo de este año es cuando la FAA dio la orden de que todos los Boeing 737 MAX debían quedarse en tierra. Dos Boeing 737 MAX provocaron dos accidentes en menos de cinco meses, en ambos casos los dos aviones no contaban con algunas funciones de seguridad que Boeing vendía por separado a las aerolíneas. Precisamente a principios de este mes de junio se encontró un nuevo fallo de seguridad más.

