Un error informático desata el caos en la aviación de Estados Unidos paralizando todos los vuelos comerciales del país

El caos se ha apoderado del sector aéreo de Estados Unidos después de que se ordenara una pausa de todos los vuelos comerciales por un fallo generalizado del sistema. Esto ha provocado que miles de aviones y pasajeros se queden varados en tierra en los aeropuertos de todo el mundo sin poder despegar.

A las 7 de la mañana hora estadounidense (13:00 hora española) había más de 1.200 vuelos retrasados ​​dentro, hacia o desde los EEUU, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Una hora más tarde ya había 3.700 vuelos retrasados y otros 640 cancelados.

Todo comenzó cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el sistema de Notificación a Misiones Aéreas de los Estados Unidos (NOTAM) estaba fallando y anunció la puesta en tierra temporal de todos los aviones del país. "La FAA todavía está trabajando para restaurar completamente el sistema de Aviso a Misiones Aéreas".

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now. Operations across the National Airspace System are affected. We will provide frequent updates as we make progress.

El sistema de Aviso a todas las Misiones Aéreas, o NOTAM, informa a los pilotos de las circunstancias relacionadas con el estado del vuelo y son necesarios antes de que un avión pueda despegar. Es responsable de enviar peligros de vuelo y restricciones en tiempo real a los pilotos. Estas incluyen desde información sobre si hay una construcción en un aeropuerto hasta si el espacio aéreo está temporalmente bloqueado.

Antes, estos sistemas estaban disponibles a través de una línea directa, pero se modificaron con la llegada de Internet, por lo que los fallos se generalizan a todos los equipos y de manera instantánea.

Un funcionario explicaba que el problema del software se desarrolló anoche y condujo a una serie de fallos en cadena que culminaron con la interrupción de esta mañana. Mientras tanto, los ingenieros están trabajando para solucionar el problema e identificar con precisión lo que sucedió, que por ahora se desconoce.

Hasta el momento sabemos que se trata de un error del sistema y no de un ataque intencional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó en un tuit que el presidente Joe Biden fue informado y dijo que "no hay evidencia de un ataque cibernético en este momento".

En el último anuncio de la FAA se señala que los vuelos están reanudando su actividad y que la señal de mantenerse en tierra se ha levantado por el momento. Pese a que en este caso las aerolíneas no son responsables del problema, se han disculpado con sus clientes durante las últimas horas: "Una interrupción de la FAA está afectando a todos los vuelos, incluidas todas las compañías aéreas. Agradecemos sinceramente su paciencia mientras trabajan para resolverlo”, señalaba American Airlines.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem