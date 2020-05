Coches eléctricos sin IVA: la gran medida que prepara la Unión Europea para dar el impulso necesario al coche eléctrico

La pandemia debe ser un punto de inflexión en la apuesta por el coche eléctrico. Es lo que cree la Comisión Europea, que ya prepara su ambicioso plan ecológico con el objetivo de eliminar completamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Según ha podido conocer Bloomberg, entre las medidas de este 'European Green Deal' se encuentra un importante estímulo al coche eléctrico: eliminar el IVA en la compra de vehículos no contaminantes.

En Europa ya existen distintos incentivos para la compra de vehículos eléctricos, pero estos varían de país a país. Este nuevo plan ecológico va dirigido para establecer unos parámetros mínimos hacia esta transición. Os explicamos qué sabemos de esta exención del IVA para los coches eléctricos, cuál es la posición de España en esta dirección y cómo quedaría el mercado en caso de aplicarse.

"La UE está considerando incentivos para que los fabricantes de coches produzcan y vendan automóviles limpios e inversiones en infraestructura de carga para vehículos eléctricos", explica un documento interno de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Bloomberg. "El apoyo masivo a la industria automotriz pondrá una deuda significativa en las generaciones futuras. Ese apoyo debe respetar las expectativas de nuestros jóvenes sobre el cambio climático y un futuro más saludable y limpio", prosigue.

