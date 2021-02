Amazon despliega sus furgonetas eléctricas Rivian: esperan poner 10.000 en las calles para el año que viene

La inversión de Amazon en la startup de coches eléctricos Rivian comienza a dar sus frutos. Tal y como prometieron en septiembre de 2019, han comenzado a rodar por las calles con sus propias furgonetas eléctricas. Para el año que viene esperan tener una flota de 10.000 unidades.

Según ha anunciado Amazon, las nuevas furgonetas de reparto han comenzado a utilizarse en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Para finales de este año tienen planes de estar en 15 ciudades más, eso sí, no han especificado en cuales. Los planes son aún más ambiciosos, con un flota de 10.000 vehículos propios para 2022.

Estas furgonetas eléctricas de Rivian están hechas por y para Amazon. Según se puede apreciar en el vídeo que han publicado, las camionetas fueron diseñadas y construidas con la idea en mente de que sean utilizadas para entregas a domicilio. Cuentan por ejemplo con un espacioso interior para los paquetes o una puerta deslizable fácil de abrir para el conductor, que siempre tiene que salir y entrar de la furgoneta.

No hay muchos detalles de la furgoneta en sí más allá de que es eléctrica. Amazon no ha indicado la autonomía que tiene, aunque se entiende que suficiente para una jornada laborar de ocho horas haciendo repartos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no son autónomas. Rivian se ha centrado en los coches eléctricos, mientras que si buscamos coches autónomos en Amazon hay que irse a Zoox y su espectacular coche lanzado bajo el ala de Amazon.

La independencia de Amazon

Como en muchas otras cosas, el imperio de Amazon también ha buscado en estos últimos años depender cuanto menos de terceros. Tener soluciones propias para las necesidades de la empresa ayuda a ahorrar costes, imprevistos y dependencia. Una flota propia de vehículos para las entregas a domicilio le permite a Amazon no tener que depender de empresas de reparto como FedEx, DHL o las decenas con las que tiene acuerdos a lo largo y ancho del mundo.

La independencia para la logística de la empresa no es sólo en las calles. Recientemente vimos cómo adquirieron un total de 11 aviones para tener su propia flota de aviones de transporte. La idea es utilizarlos para envíos de larga distancia e internacionales. Esperan ponerlos en operación en 2022.

Vía | Bloomberg

Más información | Amazon