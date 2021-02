Air One: el primer aeropuerto para taxis voladores y drones de reparto quiere abrir a finales de este año en Reino Unido

El "aeropuerto más pequeño del mundo" quiere abrir en la ciudad de Coventry a finales de este año. Hyundai se ha aliado con el gobierno del Reino Unido y Urban Air Port para abrir un aeropuerto urbano dedicado a taxis voladores y drones de reparto, los denominados eVTOL o vehículos de despegue vertical.

Si las previsiones se cumplen, será este 2021 cuando está proyectado que este aeropuerto empiece a estar disponible. Si bien, cabe señalar que los primeros taxis voladores a nivel comercial no se esperan hasta dentro de unos años. En concreto, el plan de Hyundai pasa por comercializar sus primeros aerotaxis en 2028.

Un paso más allá de los helipuertos

El proyecto de aeropuerto recibe el nombre de Air One y quiere posicionarse como una de las iniciativas más avanzadas en la promoción de este tipo de vehículos, además de ser una iniciativa con cero emisiones. Según lo describe Urban Air Port, estamos ante un centro de operaciones "multifuncional, ultracompacto y rápidamente desplegable para vehículos tripulados y no tripulados".

Un espacio de seis millas (unos 9,6 kilómetros) cuya huella física es un 60% inferior a un helipuerto tradicional, según explica Hyundai al compararlo con la infraestructura más parecido que tenemos hoy en día.

La NASA predice que la movilidad aérea urbana podría tener un valor de hasta 500.000 millones de dólares, únicamente en los Estados Unidos. Se trata de un mercado enorme para el que la infraestructura no solo no está preparada, sino que casi no ha empezado a desarrollarse. Proyectos como el Air One quieren ser la primera piedra de estas áreas adaptadas a estos vehículos que próximamente quieren aterrizar y despegar en la ciudad.

La propia Hyundai pretende crear su propio aerotaxi y comercializarlo en 2028. "Los coches necesitan carreteras. Los aviones necesitan aeropuertos. Los eVTOL necesitarán puertos aéreos urbanos. Los coches voladores solían ser de fantasía futurista. Air-One llevará el transporte aéreo urbano a las masas", afirma Ricky Sandhu, fundador de Urban Air Port.

Según explica Hyundai, el diseño de este Air One también es ideal para la gestión de emergencias por desastres, ya que permitirá desplegar drones rápidamente para recolectar y transportar suministros, equipos y personas de emergencia donde sea necesario. El objetivo de la compañía es abrir durante los próximos 5 años más de 200 puntos urbanos aéreos. Para el primer aeropuerto de Coventry, Hyundai ha conseguido una financiación de 1,36 millones de euros.

Más información | Hyundai