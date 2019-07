230.000 vuelos registrados en un sólo día en todo el planeta: un nuevo récord que se batió esta semana no una, sino dos veces

Imaginen la escena: 230.000 aeronaves volando en los cielos de nuestro planeta dentro de un lapso de 24 horas, con picos de hasta 30.000 aviones volando al mismo tiempo. ¿Suena impresionante? Sin duda.

Nunca antes en la historia, desde que hay registro, había habido tal cantidad de operaciones aeronáuticas en un sólo día. Así lo aseguró Flightradar24, la plataforma más grande de rastreo de tráfico aéreo en tiempo real, que el pasado miércoles 24 de julio reportó 225.000 vuelos, lo que superaba el récord de agosto del año pasado de 202.157 vuelos.

Yesterday, we tracked over 225,000 flights in a single day for the first time. Follow more than 20,000 flights right now at https://t.co/A4mWRJu9Vi . pic.twitter.com/Pxh21WiAy3

Pero al final ese fue un récord efímero, ya que horas más tarde Flightradar24 informó que registró 230.000 vuelos entre las 00.00 y las 23.59 UTC del jueves 25 de julio, es decir, al día siguiente de haber batido el récord del año pasado.

Según explicó Flightradar24 a Business Insider, este nuevo récord llegó por la unión de varios factores: en primer lugar por el seguimiento mundial cada vez más exhaustivo que se hace; después está el aumento en el numero de aviones; y por último por la temporada, ya que entre julio y agosto suele ser la época de mayor tráfico aéreo en todo año.

Aquí hay que destacar que el rastreo aéreo contempla casi todo, es decir, desde aviones de carga y vuelos comerciales de pasajeros hasta helicópteros, jets privados, planeadores, vuelos turísticos y aviones personales.

Y al decir casi nos referimos a que hay aviones que cuentan con permisos especiales para no ser rastreados, como el caso de los vuelos militares o aquellos que llevan información sensible relacionada con algún gobierno u operación estratégica.

Following Wednesday’s 225,000 flight day, yesterday we tracked 230,000 flights. Possible today will be even busier.



You can follow flights live at https://t.co/1hk0cAeBPB or download of our free app for iOS and Android at https://t.co/f99qumJeIk to follow wherever you are. pic.twitter.com/cCSfHbBIOB