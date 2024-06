No hay que ser millonario para vivir en un crucero, pero sí trabajar en él: un empleado confiesa cuánto cuesta vivir en uno

Los cruceros se han convertido en una de las alternativas vacacionales más populares entre los turistas. La oportunidad de viajar de noche en una embarcación del tamaño de un rascacielos y atracar cada día en un destino diferente, creció un 46% en España en 2022 y la tendencia pareció consolidarse con un 18% más de cruceristas en 2023, según datos de Dataestur.

Esa tendencia al alza de los pasajeros, se ha acompañado de un incremento en el personal que trabaja a bordo de estas ciudades flotantes. Uno de esos empleados que se pasan la vida viajando en crucero es el guitarrista y tiktoker Bryan James que, gracias a los vídeos que sube a su perfil, podemos hacernos una idea del coste que tiene vivir y trabajar a bordo de un crucero. Desde ya te avisamos que, tal y como comenta el creador de contenido en algunos de sus vídeos, no son unas vacaciones, pero tiene sus ventajas.

No es millonario, pero sí un privilegiado

Teniendo en cuenta que un crucero tiene un espacio muy limitado, podemos pensar que el alquiler de un camarote no debe ser barato. Este es uno de los primeros aspectos que aborda Bryan James en el vídeo en el que explica cómo es su vida a bordo de un crucero.

Tal y como cuenta en su vídeo, los empleados no tienen que pagar nada en concepto de alquiler por sus camarotes. El único condicionante es que no todos los camarotes son igual de grandes. James, al trabajar como músico solista, vive solo en un camarote más espacioso que la mayoría de las cabinas de sus compañeros. Sin embargo, el artista reconoce que no siempre ha sido así y que en otras ocasiones le ha tocado vivir en estancias mucho más compactas, pero sin coste en todas ellas.

La alimentación es otro de los gastos que aparece en la cuenta mensual de Bryan, ya que todos los empleados tienen las dietas incluidas en su salario. “Cero dólares gastados en comer”, exclama satisfecho el creador de contenido. Dado el precio actual de los alimentos y la vivienda, no tener que asumir el coste en el salario supone un gran alivio para el bolsillo de estos empleados.

La tripulación y personal del crucero dispone de su propio comedor en el que se sirven distintos platos de buffet, aunque, como reconoce en uno de sus vídeos, elementos como el arroz o las recetas de platos filipinos son muy habituales en su menú, dado el gran número de tripulantes y empleados de esta nacionalidad a bordo.

Bryan podría ir a cualquiera de los restaurantes del crucero, pero en ese caso deberá abonar la cuenta como cualquier pasajero, y el artista confesaba que prefería ahorrar lo máximo en ese apartado y seguir comiendo en el restaurante de los empleados. Donde sí hace un poco más de gasto es en refrescos y bebidas, donde el tiktoker afirma gastar 1,72 dólares en un par de refrescos al día, y debe pagar por ellos.

El mayor lujo a bordo de un crucero: el WiFi

Por si alguna vez te lo habías preguntado: no, en medio del mar no hay cobertura móvil y, salvo que el buque se acerque a la costa para atracar, tampoco hay disponibilidad de datos con operadoras locales. Por lo tanto, la única opción para permanecer conectado a bordeo de estas moles de metal es usando su servicio de conexión a internet por satélite (como la que ofrece Starlink Marítima).

Tal y como reconoce Bryan James en su vídeo, este es el mayor gasto que tiene a bordo del crucero en el que vive. Por mantenerse conectado a Internet, James paga una cuota diaria de 12 dólares, pero el servicio está limitado a un uso de tres horas y a una velocidad de conexión de 1 megabyte por segundo. Además, cuando hay mucha gente conectada a la vez, la red se satura y la velocidad de conexión es todavía peor.

Prueba de velocidad de conexión a internet a bordo de un crucero

En total, el tiktoker afirma gastar unos 411 dólares entre refrescos y conexión a internet a bordo, por lo que le sale mucho más barato que alquilar una habitación o un apartamento y pagar su carro de la compra en cualquier ciudad de España. Además, el músico puede disfrutar de las instalaciones y visitar las ciudades en las que hacen escala. No son vacaciones, pero tampoco es un mal plan para ahorrar.

Imagen | @bryanjamescruises