Cada verano, los incendios forestales nos recuerdan hasta qué punto Europa necesita estar preparada para combatir el fuego también desde el aire. En España conocemos bien el papel que desempeñan los aviones y helicópteros que trabajan junto a los equipos terrestres, especialmente cuando las llamas avanzan por terrenos de difícil acceso. Este verano hemos vuelto a ver cómo varios países movilizaban sus aeronaves para ayudar a España y Francia. Pero disponer de suficientes medios aéreos especializados supone un desafío que empieza mucho antes de que se declare un incendio: en la propia industria aeronáutica.

Una empresa francesa, Positive Aviation, ha encontrado una posible respuesta en unos aviones concebidos para una misión muy distinta: los ATR 72 de pasajeros. Su proyecto, denominado FF72, toma como referencia la variante ATR 72-600 y contempla transformar unidades de segunda mano, aunque también admite aeronaves nuevas, en hidroaviones anfibios capaces de recoger agua directamente de lagos, ríos o del mar. La iniciativa acaba de dar un paso importante con el anuncio de dos instalaciones industriales en Vannes y Toulouse, que representan una inversión conjunta de 60 millones de euros.

Para entender la elección de esta plataforma, conviene detenernos en sus orígenes. ATR es una empresa conjunta de Airbus y la italiana Leonardo, dos grandes representantes de la industria aeronáutica europea, a la que nos hemos acercado recientemente durante nuestra visita a las instalaciones de Airbus en Albacete. El ATR 72 es un bimotor turbohélice concebido para cubrir rutas regionales que cuenta con una red de mantenimiento y suministro de repuestos ya establecida. Según Positive Aviation, el FF72 utilizará un 80% de componentes estructurales y un 90% de componentes de sistemas procedentes de la plataforma ATR.

De transportar pasajeros a combatir incendios

El reto de ingeniería está en conseguir que un avión concebido para operar desde aeropuertos pueda hacerlo también desde el agua. Como el fuselaje original no está diseñado para operar directamente sobre ella, los ingenieros han optado por instalar dos flotadores de 18 metros de longitud con una estructura híbrida de materiales compuestos y metal. En su desarrollo participa Multiplast, una empresa francesa con experiencia en la fabricación de estructuras para embarcaciones de competición oceánica. Los flotadores incorporarán el sistema de recogida de agua, que permitirá conducirla hasta los depósitos situados en el interior del fuselaje, como recoge Reuters.

Un Airbus A400M durante los ensayos de su sistema desmontable de extinción de incendios en España en 2022 | Imagen: Airbus

Para hacernos una idea de las prestaciones que persigue el fabricante, podemos tomar como referencia el Canadair CL-415, cuyos depósitos tienen una capacidad de unos 6.140 litros. El objetivo del FF72 es alcanzar los 8.000 litros y completar la recogida de agua en menos de doce segundos, unas cifras que todavía deberán validarse. En España hemos visto otro ejemplo de cómo adaptar aeronaves existentes a estas misiones con las pruebas del A400M de Airbus, equipado con un sistema desmontable capaz de descargar hasta 20.000 litros de agua o retardante. En ese caso, sin embargo, los depósitos deben recargarse en tierra.

Para llevar el proyecto a escala industrial, Positive Aviation ha dividido el proceso de fabricación entre Vannes y Toulouse. La primera instalación, que representa una inversión de 24 millones de euros, estará dedicada a producir hasta 26 flotadores al año, suficientes para equipar doce aviones y contar con repuestos. La segunda, con una inversión de 36 millones, se encargará de integrar las modificaciones en los ATR 72. La compañía afirma haber movilizado más de 30 millones de euros en financiación pública y privada, incluidos cinco millones del programa estatal France 2030 destinados al proyecto de fabricación de los flotadores.

El programa también ha comenzado a despertar interés comercial al otro lado del Atlántico. Positive Aviation asegura haber recibido los primeros anticipos correspondientes a un pedido de diez aeronaves de Bridger Aerospace, un operador estadounidense especializado en la extinción aérea. El primer demostrador del FF72 se encuentra en fase de fabricación y, si se cumple el calendario más reciente, realizará su primer vuelo en 2027, con las primeras entregas previstas para 2029. Por delante quedan los ensayos y la certificación de las modificaciones, dos etapas que determinarán cuándo podrá incorporarse esta propuesta a las flotas de extinción de incendios.

Imágenes | Positive Aviation | Airbus

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