El SoC Pentonic 1000 de MediaTek es una de las bazas de las teles de 2023. Al final no pinta tan bien como parecía

2023 va a ser un año espectacular en televisores. De eso no cabe la menor duda. Durante la última edición del CES, que se celebró en Las Vegas (Estados Unidos) a principios de enero, Samsung y LG presentaron su porfolio de pantallas para este año, y las dos nos proponen innovaciones muy jugosas. Entre todas ellas destacan la tecnología MLA que nos promete catapultar las prestaciones de los paneles OLED de LG, y también las mejoras que ha introducido Samsung en sus matrices QD-OLED de segunda generación.

Panasonic, Hisense, TCL y Philips también han presentado ya algunos de los televisores que colocarán en las tiendas en 2023, y Sony con toda probabilidad dará a conocer su catálogo dentro de poco (casi seguro antes de que acabe el primer trimestre). En cualquier caso, lo importante es que los consumidores vamos a tener a nuestro alcance más y mejores televisores que nunca. De hecho, a la mayor parte de los medios especializados en tecnología nos ha cogido por sorpresa la magnitud de las innovaciones que llegarán este año a las teles.

Y, de propina, 2023 se postulaba como el año en el que dejaríamos atrás definitivamente una de las limitaciones de muchos televisores de gama alta que restringen las opciones de los jugadores: solo incorporan dos entradas HDMI 2.1. Las otras dos implementan la norma 2.0. Esta restricción no afecta a los mejores televisores de Samsung y LG, pero otras marcas, como Sony, Philips, Panasonic, Hisense o TCL, sí se ven afectadas. Y en pleno 2023, en nuestra opinión, todos los televisores prémium y de gama alta deberían entregarnos cuatro puertos HDMI 2.1.

El SoC que en un principio nos prometía zanjar de un plumazo esta limitación es el Pentonic 1000, el nuevo modelo insignia de MediaTek, pero parece que es preferible que moderemos nuestras expectativas. Muchos de los televisores de gama alta que han llegado a las tiendas durante los últimos dos años, como, por ejemplo, el fabuloso A95K de Sony, incorporan el chip MT5895 de MediaTek. Es un buen SoC, de eso no cabe duda, pero tiene una limitación que puede resultar importante para muchos jugadores: solo puede convivir con dos entradas HDMI que implementan la norma 2.1 completa.

Para aquellos usuarios que emplean su televisor para disfrutar series y películas, y no juegan o lo hacen solo ocasionalmente, no tiene por qué ser un problema. Y para los jugadores que solo conectan a su tele una consola o un PC de última generación, tampoco. Sin embargo, a los entusiastas que necesitan conectar simultáneamente, por ejemplo, un PC, una PS5 y una Xbox Series X o S les viene de lujo que los cuatro puertos sean HDMI 2.1. Además, como he defendido más arriba, me parece muy razonable que a estas alturas todos los televisores de gama alta cuiden al máximo su conectividad. Tener HDMI 2.1 en todos los conectores debería ser la norma, y no la excepción.

A finales de enero el reputado calibrador Vincent Teoh publicó un vídeo en el que asegura que el SoC Pentonic 1000 solo nos entregará finalmente dos entradas HDMI 2.1. Al parecer durante el CES una persona de MediaTek le confirmó que únicamente dos puertos serán capaces de transportar señales 4K a 120 Hz con HDR, VRR y señalización FRL. Es una lástima. Veremos si finalmente es así, pero, si se confirma, y damos por hecho que lo hará, al menos tendremos los televisores de gama alta de Samsung y LG, que continuarán con toda seguridad proponiéndonos cuatro entradas HDMI 2.1.

At #CES2023, a Mediatek spokesperson informed me (upon my repeated asking) that the new Pentonic 1000 chipset will only have two HDMI 2.1 ports with FRL (Fixed Rate Link) signalling capable of 4K 120Hz HDR VRR, not four as previously reported. https://t.co/rYHjFeptBD